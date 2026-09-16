La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió mediante las redes sociales oficiales de la selección, un emotivo video con los mejores momentos de Lionel Messi de la Selección, palpitando su cotejo despedida, el amistoso ante Benín el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental.

"El último tango tenía que ser en Argentina. Porque hay bailes que solo se pueden terminar en casa", fue el mensaje con el que la AFA comenzó a vivir el que será el último partido de Messi con la camiseta "Albiceleste", en el estado Monumental en la próxima ventana FIFA.

En el video hay diferentes momentos de Messi a lo largo de su carrera, que van desde sus comienzos en las categorías infantiles de Newell´s, hasta su consagración en el Mundial Sub 20 y los cuatro títulos que obtuvo con la mayor entre 2021 y 2024, que incluyen dos Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar.

El cotejo despedida estará pautado para el 6 de octubre, cuando la selección nacional enfrente en el primero de los tres amistosos programados, al combinado de Benín. En los próximos días saldrán a la venta las entradas para los tres cotejos que afrontará la selección Argentina.

Lionel Messi había anunciado su retiro el 31 de agosto en una emotiva carta, y luego de la final del mundo ante España, cita donde el capitán logró marcar 8 goles y dar 4 asistencias, quedando además nominado al Balón de oro con 39 años.