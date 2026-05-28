Mientras se buscan los motivos por los cuales Lionel Scaloni dejó afuera de la lista mundialista a Marcos Acuña, se instaló desde las fuentes cercanas a la AFA: “No puso como prioridad a la Selección Argentina en un momento determinante de la previa al Mundial 2026”.

Según el parte médico oficial de River, la dolencia que llevó al neuquino a pedir el cambio a los 23 minutos del segundo tiempo en la final ante Belgrano por el Torneo Apertura 2026, fue sólo una contractura muscular en el isquiotibial de la pierna derecha.

Con casi 20 días hasta el debut de la Argentina ante Argelia en Kansas, una pequeñez en la preparación del zapalino que fue pieza importantísima en Qatar, pero que se queda afuera de la defensa del título como Guido Rodríguez, Juan Foyth, Ángel Correa, Ángel Di María, Paulo Dybala, Alejandro Papu Gómez, Franco Armani y Germán Pezzella.

A través de entrevistas que el cuerpo técnico fue entregando a distintos medios en el último tiempo, se reconoció el pedido implícito que le hicieron a los jugadores para pensar en la Selección en algún momento del semestre.

Nómina oficial de la Selección Argentina para el Mundial 2026.

El hecho de que Acuña haya arriesgado de más en la definición del campeonato, también por la Copa Sudamericana, le costó caro a nivel personal luego de haber sido señalado como uno de los actores claves en la salida de Marcelo Gallardo del club de Núñez.

Ya con los hechos consumados, al lateral izquierdo le salió todo mal porque su club finalmente no fue campeón y la Selección lo dejó afuera de la máxima cita.

Los 17 que repiten

De los 26 nombres confirmados, hay 17 que irán al Mundial 2026 en defensa de la corona.

Los dos arqueros que se mantienen serán Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli. Los defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.

En la mitad de la cancha, vuelven: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández. Los delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada y Lautaro Martínez.