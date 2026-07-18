De Uruguay 1930 a Qatar 2022: todas las finales que marcaron la historia de Argentina en los Mundiales

Desde las 16 del domingo, Argentina juega la final del Mundial 2026 ante España. Desde la primera edición disputada en 1930 hasta la consagración en Qatar 2022, la Albiceleste protagonizó seis encuentros decisivos, con un saldo de tres títulos y tres subcampeonatos, consolidándose entre las selecciones más exitosas del certamen.

La fortuna es dispar para el seleccionado argentino, que jugará su séptima definición, misma cantidad que Brasil (1950, 1958, 1962, 1970, 1994, 1998 y 2002) y una menos que Alemania (1954, 1966, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002 y 2014)

La primera final llegó en Uruguay 1930, cuando el equipo argentino disputó el partido inaugural por el título frente al anfitrión. Tras irse al descanso en ventaja por 2-1 con goles de Carlos Peucelle y Guillermo Stábile, el conjunto celeste reaccionó en el complemento y se quedó con la victoria por 4-2, frustrando el primer sueño mundialista argentino.

En el 78 llegó el primer título mundialista.

La revancha tardó 48 años. En Argentina 1978, el seleccionado dirigido por César Luis Menotti levantó por primera vez la Copa del Mundo. En un Monumental colmado, Mario Kempes abrió el marcador, Países Bajos igualó sobre el final y, en el tiempo suplementario, el propio Kempes y Daniel Bertoni sellaron el histórico 3-1 que significó la primera estrella para la Albiceleste.

Ocho años más tarde llegó una de las mayores gestas del fútbol argentino. En México 1986, con Diego Armando Maradona como líder absoluto del equipo, Argentina derrotó 3-2 a Alemania Federal en una final inolvidable. José Luis Brown y Jorge Valdano adelantaron al conjunto de Carlos Bilardo, los alemanes empataron el encuentro y, a seis minutos del final, Jorge Burruchaga definió el partido tras una asistencia magistral de Maradona para conquistar el segundo título mundial.

La historia volvió a cruzar a ambos seleccionados en Italia 1990, aunque esta vez el desenlace fue distinto. Alemania Federal se impuso por 1-0 gracias a un penal muy dudoso, convertido por Andreas Brehme en los minutos finales. Argentina terminó el encuentro con nueve jugadores y se quedó a las puertas del bicampeonato.

Hubo que esperar 24 años para volver a ver a la Albiceleste en una final. En Brasil 2014, el equipo dirigido por Alejandro Sabella protagonizó un partido muy parejo frente a Alemania, pero un gol de Mario Götze en el segundo tiempo suplementario decretó la derrota por 1-0 en el estadio Maracaná. Fue la primera final mundialista de Lionel Messi.

En el 90 no pudo lograr el bicampeonato luego de una polémica final.

La revancha llegó en Qatar 2022, en una definición considerada por muchos como la mejor final de la historia de los Mundiales. Argentina ganaba 2-0 con goles de Lionel Messi y Ángel Di María, pero Francia reaccionó con un triplete de Kylian Mbappé. Tras el 3-3 en 120 minutos, la Selección se impuso 4-2 en la definición por penales gracias a la actuación decisiva de Emiliano "Dibu" Martínez y al penal convertido por Gonzalo Montiel, logrando así la tercera estrella de su historia.

Con seis finales disputadas, tres títulos y tres subcampeonatos, Argentina se ubica entre las selecciones más exitosas en la historia de la Copa del Mundo. Cada una de esas definiciones dejó una huella imborrable y alimentó el legado de una de las camisetas más importantes del fútbol mundial.