Cerrando el turno con la prensa previo a la final del Mundial del domingo a las 16 entre la Argentina y España, el técnico Lionel Scaloni habló con los medios de prensa en relación a lo que viene sin soltar prenda sobre el 11 inicial del equipo y reconoció que el jueves hubo una charla con el plantel en la que le agradeció especialmente por todo lo hecho. "No es fácil conseguir todo lo que han hecho estos jugadores".

Antes de sentarse en la cabecera del inmenso lugar, el seleccionador formó parte de la comitiva que acompañó la actividad promocional junto a Lionel Messi, Nokak Djokovic y Kevin Durant en la imponente Nueva York que espera con ansias el desenlace del certamen que puede consagrar al combinado sudamericano como el bicampeón del mundo.

Mucho menos emocionado que en otras ocasiones, reconoció que la motivación colectiva en estos momentos siempre es la misma, más allá de lo ganado. "Se trata de eso. Nosotros en la Selección Argentina jugamos por nuestro país, por la alegría de nuestro pueblo porque vemos como festejan. Ojalá el domingo se vuelva a dar".

La relación con su colega Luis De La Fuente estuvo de nuevo en el cuestionario y repitió su admiración hacia el español, aunque lo que viene será competir por lo máximo. Siempre con su tono amable explicó la situación familiar que vive con esposa española y él mismo radicado en Mallorca. "Imaginate cómo están. Mi esposa conmigo, la familia de ella con el corazón dividido y los entiendo".

Y ya enfocado en lo que viene recalcó el valor que los dos equipos le dan al trato de la pelota. "Son dos equipos que basan todo en relación a la pelota, y el fútbol se trata de eso. Podrán pasar 100 años y lo más importante seguirá siendo la pelota. Es obvio que lo físico influye, cada vez más, pero la diferencia la siguen haciendo los grandes jugadores".

El valor de Messi y de Yamal

Al ser consultado por la presencia de Lamine Yamal y el método para marcarlo en la gran final soltó con mucha naturalidad: "Lo ideal sería encerrarlo en una habitación, pero no se puede". Y ya en un tono mucho más analítico no dudo en reconocerlo como un patrimonio del fútbol.

El abrazo entre Lionel Messi y Lionel Scaloni tras la victoria de Argentina ante Inglaterra que le dio el pasaje a la segunda final mundialista juntos.

Al igual que Messi de quien refirió como una "leyenda" y se mostró sorprendido de lo que está logrando a los 39 años de edad. "Él es algo histórico. Repito que tenemos que permitirnos disfrutarlo porque después lo vamos a extrañar mucho, todo lo que ha logrado, todo lo que sigue haciendo".