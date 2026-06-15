Uruguay buscará arrancar con el pie derecho ante Arabia Saudita en el Grupo H

Uruguay comenzará este lunes su participación en el Mundial 2026 con un desafío que, en la previa, aparece como clave para sus aspiraciones: enfrentará a Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo H en el estadio de Miami. El encuentro se jugará desde las 19 (hora argentina)

La selección uruguaya llega al debut en un contexto de cierta incertidumbre. El equipo mostró altibajos durante la etapa previa al Mundial y el funcionamiento colectivo generó cuestionamientos en torno al ciclo del entrenador rosarino. Sin embargo, la Celeste intentará reencontrarse con su mejor versión y volver a ser protagonista en una Copa del Mundo.

El objetivo es recuperar el protagonismo internacional y volver a meterse entre los mejores, algo que no consigue desde Sudáfrica 2010, cuando alcanzó las semifinales y finalizó en el cuarto puesto.

Enfrente estará Arabia Saudita, una selección que busca volver a sorprender al mundo. Los “Halcones Verdes” todavía sostienen el recuerdo de su histórico triunfo por 2 a 1 frente a Argentina en el debut del Mundial de Qatar 2022 y ahora intentarán repetir una actuación resonante.

El antecedente más reciente entre ambos equipos ocurrió en Rusia 2018, cuando Uruguay ganó por 1 a 0 con gol de Luis Suárez.

Probables formaciones

Arabia Saudita: Al Aqidi (o Al Owais); Abdulhamid, Tambakti, Lajami, Nawaf; Al-Khaibari, Kanno, Al Juwayr; Nasser Al Dawsari, Al Buraikan y Salem Al Dawsari. DT: Georgios Donis.

Uruguay: Muslera; Varela, Ronald Araújo (o Cáceres), Giménez, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur; Cannobio, Darwin Núñez y Maxi Araújo. DT: Marcelo Bielsa.