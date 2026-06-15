Irán debuta ante la Nueva Zelanda de Tim Payne en Los Ángeles

El debut en el Mundial 2026 es mucho más que un evento deportivo para Irán. Es una muestra de orgullo por su nación en medio de un conflicto bélico con el país organizador Estados Unidos. En un clima enrarecido, debutará este lunes a las 22 horas ante Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Cuando estalló la guerra en el Estrecho de Ormuz, el mundo del fútbol comenzó a dudar sobre la presencia de Irán en la Copa del Mundo. Sin embargo, luego de muchas negociaciones por parte de la FIFA, el país de Oriente Medio aceptó viajar a cambio de promesas de buen trato por parte de Estados Unidos. Cuando parecía que la tensión disminuía, la escalada continuó.

En estas jornadas hubo permisos rechazados en el aeropuerto, negación de la estadía en el país tanto para entrenar como para dormir los días de partido, y fuertes sospechas cruzadas. Así, con su base en Tijuana, los dirigidos por Amir Ghalenoei preparan su debut entre la emoción de disputar una vez más el certamen más importante de todos, y la bronca de la forma en la que son tratados.

Nueva Zelanda también vive un presente revolucionado por cuestiones extradeportivas. En las últimas semanas, un reto viral de las redes sociales provocó una oleada inimaginada de atención sobre su lateral derecho Tim Payne, que pasó de unos pocos miles de seguidores a millones.

De esta forma, el cuerpo técnico Oceánico tuvo que sortear los inconvenientes de una presión mediática sin antecendes para los jugadores de dicho equipo. Desde lo deportivo, decidieron mentalizarse en tratar de ganar el encuentro más parejo del grupo, teniendo en cuenta que después habrá que enfrentarse con Bélgica y Egipto.

Se viene un partido que será muy comentado y observado por los fanáticos del fútbol y aquellos que no lo son. La guerra, las peleas, las lógicas de un tiempo marcado por las redes sociales quedarán de lado cuando comience a rodar la pelota, la protagonista excluyente del Mundial 2026.

Probables formaciones de Irán - Nueva Zelanda

Irán: Alireza Beiranvand; Aria Yousefi, Ali Nemati, Shojae Khalilzadeh, Milad Mohammadi; Ali Gholizadeh, Saeid Ezatolahi, Saman Ghoddos, Mohammad Mohebi; Mehdi Ghayedi, Mehdi Taremi. DT: Amir Ghalenoei.

Nueva Zelanda: Max Crocombe; Tim Payne, Tyler Bindon, Finn Surman, Liberato Cacace; Marko Stamenic, Joe Bell; Elijah Just, Sarpreet Singh, Matthew Garbett; Chris Wood. DT: Darren Bazeley

Árbitro: César Ramos (México).

Estadio: SoFi Stadium de Los Ángeles

Hora: 22

TV: DSports, TyC Sports