En el marco de la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, España y Uruguay se enfrentan este viernes 26 de junio en el Estadio Guadalajara, en México, en un cruce decisivo para definir las posiciones de la zona. El duelo comienza a las 21 (hora de la argentina).

El partido será transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital por la señal de Mitre Patagonia 90.5 junto al equipo del Super Mitre Deportivo que lidera Gabriel Anello directamente desde Estados Unidos, México y Canadá.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa, que llegaron a la Copa del Mundo con algunos problemas entre el plantel y el entrenador argentino, empataron 1 a 1 ante Arabia Saudita en el debut y luego igualaron 2 a 2 frente a Cabo Verde. Con dos unidades, llega a la última jornada con la obligación de sumar de a tres para clasificar a dieciseisavos de final. Por otro lado, Ronald Araújo, con una lesión muscular, evolucionó favorablemente en los últimos días pero no llegará a tiempo para medirse ante los europeos.

Los dirigidos por Luis de la Fuente, que llegaron como candidatos a la Copa del Mundo, empataron 0 a 0 ante Cabo Verde en el debut y se recuperaron con una goleada 4 a 0 frente a Arabia Saudita. Ahora, se medirán ante los charrúas con la obligación de sumar de a tres para clasificar como primeros del grupo. Por otro lado, Lamine Yamal, que jugó algunos minutos en el estreno, se mostró en una óptima condición en la segunda jornada e irá desde el arranque en la definición del Grupo H.

Marcelo Bielsa, debe ganar para estar en la próxima ronda

Probables Formaciones

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mike Oyarzabal, Gavi. DT: Luis de la Fuente.

Hora de Inicio 21:00

TV: TyC Sports

Árbitro: Ismail Elfath (USA)

Estadio: Estadio Guadalajara