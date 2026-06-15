En un estreno que no estaba en los planes, Uruguay comienza su participación en el Mundial 2026 con derrota de 1 a 0 ante Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo H en el Hard Rock Stadium de Miami. Los conducidos por Marcelo Bielsa están cayendo en un primer desafío que puede marcar su destino en la zona, más aún conociendo el sorpresivo empate entre España y Cabo Verde del primer turno. El encuentro es televisado por DSports, TyC Sports, Telefé y Disney+.

En un primer tiempo deslucido de la Celeste, donde sus intentos de ataque no prosperaron demasiado, Arabia Saudita hizo gala de la contundencia y se está quedando con un triunfo clave. El tanto de Abduleah Al-Amri, que había avisado previamente en una pelota parada, es la diferencia entre los Halcones Verdes y los charrúas, en otro resultado que pone el Grupo H al rojo vivo.

Por el gol de Al-Amri, Arabia Saudita está sacando tres puntos clave ante Uruguay. (Foto: X @i3merz)

Al-Amri puso en ventaja a Arabia Saudita

Había avisado minutos antes el conjunto asiático, y cerca del descanso concretó. Un córner desde la derecha encontró la cabeza de Mohamed Kanno por el segundo palo, cuyo cabezazo fue atajado por Muslera. Sin embargo en el rebote apareció Abduleah Al-Amri, más despierto que la defensa uruguaya, para mandarla adentro.

Muslera había evitado el 0-1

Minutos antes, el arquero charrúa que ataja en Estudiantes de La Plata apareció para sostener el cero, justamente ante Al-Amri. En lo que terminó siendo una premonición del posterior tanto saudí, al central le quedó la pelota sobre el segundo palo, la dejó picar y sacó un derechazo que exigió una respuesta espectacular de Muslera para evitar el tanto.

Ya se juega el complemento. Los de Bielsa ingresaron con dos variantes, salieron Darwin Nunéz y Matías Viña e ingresaron Agustin Canobbio y Juan Sanabria.

Formaciones

Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Ali Al-Amri, Hassan Al-Tambakti, Moteb Al-Harbi; Nasser Al-Dawsari, Ali Al-Khaibari, Musab Al-Shamat, Salem Al-Dawsari; Marwan Al-Juwayr, Firas Al-Buraikan. DT: Georgios Donis.

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

TV: DSports, TyC Sports, Telefé y Disney+.

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami).

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia).

Así llegan al estreno

La selección uruguaya llega al debut en un contexto de cierta incertidumbre. El equipo mostró altibajos durante la etapa previa al Mundial y el funcionamiento colectivo generó cuestionamientos en torno al ciclo del entrenador rosarino, tanto externos como dentro del plantel. Además, el debut tendrá las ausencias por lesión de Ronald Araújo, Giorgian De Arrascaeta y José María Giménez. Sin embargo, la Celeste intentará reencontrarse con su mejor versión y volver a ser protagonista en una Copa del Mundo.

Bielsa llega cuestionado, pero en su tercer Mundial busca llevar lejos a Uruguay.

Enfrente estará Arabia Saudita, una selección que, si bien quedó afuera en primera ronda en Qatar 2022, sorprendió al mundo con su histórico triunfo por 2-1 frente a Argentina en aquel debut mundialista, y ahora intentarán repetir una actuación resonante frente a otro campeón del mundo. Los Halcones Verdes llegan con el objetivo de pasar a 16vos en una zona donde el empate de España y Cabo Verde abrió el juego impensadamente. El antecedente más reciente entre ambos equipos ocurrió en Rusia 2018, cuando Uruguay ganó por 1-0 con gol de Luis Suárez.