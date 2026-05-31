Julián Álvarez y Emilia Ferrero eligieron hacer una pausa antes de volver al ritmo más intenso del calendario futbolístico. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca y después de una temporada cargada de compromisos, la pareja compartió algunas imágenes de sus vacaciones y despertó la atención de sus seguidores.

Las postales mostraron un viaje marcado por el descanso, los paisajes y los momentos simples de a dos. Julián Álvarez dejó ver comidas, caminatas y rincones elegidos para desconectar por unos días, en una escapada que apareció como un respiro antes de regresar a los entrenamientos y a la presión de la alta competencia.

El delantero del Atlético de Madrid suele mantener su vida privada con bastante reserva, pero cada vez que comparte algo de su intimidad genera repercusión inmediata. En esta oportunidad, las fotos junto a Emilia Ferrero fueron celebradas por los fanáticos, que siguieron de cerca el descanso del campeón del mundo tras meses de mucha exigencia.

A diferencia de otras parejas vinculadas al mundo del fútbol, ellos construyeron un perfil más tranquilo. No suelen exponerse de manera constante, aunque en los recesos de temporada acostumbran a mostrar algunas escapadas, viajes por Europa o momentos familiares que permiten ver otra cara del futbolista lejos de la cancha.

Así son las vacaciones de Julián Álvarez y Emilia Ferrero previo al Mundial.

La historia entre ambos también suma interés porque no nació en medio de la fama. Se conocieron en Calchín, Córdoba, cuando todavía eran adolescentes, y atravesaron juntos distintas etapas del crecimiento profesional de Julián Álvarez: sus años en River, la conquista del Mundial de Qatar y su llegada al fútbol europeo.

Así son las vacaciones de Julián Álvarez y Emilia Ferrero previo al Mundial.

Actualmente, instalados en Madrid por el presente del atacante en el Atlético, la pareja parece haber encontrado una rutina propia. Entre la adaptación a España, los compromisos del club y las convocatorias con la Selección Argentina, estos días de descanso funcionaron como una forma de recargar energía antes de un tramo decisivo.

Así son las vacaciones de Julián Álvarez y Emilia Ferrero previo al Mundial.

El viaje quedó así como una postal íntima antes de un nuevo desafío deportivo. Con la mirada puesta en lo que viene, Julián Álvarez y Emilia Ferrero aprovecharon la pausa para mostrarse relajados, lejos del ruido de los estadios y cerca de una vida más cotidiana que sus seguidores también siguen con curiosidad.