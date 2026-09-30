La cuenta regresiva ya está en marcha. La Selección argentina comenzará este miércoles una serie de tres amistosos que tendrán un condimento especial: serán los últimos partidos de Lionel Messi con la camiseta albiceleste. Y en la previa del primer compromiso ante Bolivia, Claudio "Chiqui" Tapia se encargó de encender el clima con un video cargado de emoción y mensajes para los hinchas.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó en sus redes sociales una pieza audiovisual para palpitar el encuentro que se disputará desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El material repasa algunos de los momentos más destacados de la carrera de Messi en la Selección y también revive imágenes de la reciente participación argentina en el Mundial 2026.

"Antes del último baile, siempre hay cuarteto", se escucha decir en la apertura del video, una clara referencia a la sede del encuentro y a la música popular cordobesa. Luego, al ritmo de "Soy Argentino", el clásico de La Mona Jiménez, aparecen distintas secuencias de la Albiceleste que desembocan en un mensaje final cargado de ilusión: "La triple fecha arranca en Córdoba. Vamos de nuevo, Argentina".

El encuentro frente a Bolivia será el primero de los tres compromisos programados para esta fecha FIFA. La agenda continuará el 3 de octubre ante Burkina Faso y tendrá su punto más emotivo el 6 de octubre, cuando el seleccionado nacional reciba a Benín en el estadio Monumental en el partido que marcará la despedida oficial de Messi de la Selección argentina.

Con el capitán listo para afrontar sus últimos encuentros con la camiseta celeste y blanca, la expectativa crece en todo el país. Córdoba tendrá el privilegio de abrir una serie histórica que culminará con el adiós de uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.