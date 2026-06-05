En las últimas horas, Claudio Úbeda le brindó una entrevista a radio La Red y aseguró que su trabajo en Boca no fue un fracaso porque lo intentó. El ya ex técnico del Xeneize aceptó responder preguntas en el estudio y, a pesar de no obtener títulos y sellar la eliminación del club en primera ronda de la Copa Libertadores tras 32 años, sentenció: “No fue un fracaso”.

“Fracasar es no intentar y nosotros lo hicimos hasta el final”, explicó el ex marcador central, quien llegó a la institución de La Ribera como ayudante de campo del fallecido Miguel Ángel Russo.

“Entendíamos que dependíamos de avanzar a los octavos de final de la Libertadores y no obtuvimos ese resultado. En el mundo Boca se necesita permanentemente ganar, entendemos las reglas del juego”, amplió.

Sin conflictos internos

Siempre según su propio balance, Úbeda resaltó el manejo de conflictos internos sin filtraciones y confió en que había sido una de las cosas destacadas por la dirigencia al momento de comunicarle la salida en la voz de Marcelo Delgado.

Úbeda destacó las victorias de su Boca ante River y la resolución de conflictos de manera interna, sin escándalos durante su proceso.

“Hubo un agradecimiento de su parte por todo el proceso sin conflictos internos, algo que no es fácil en el Mundo Boca”, detalló el Sifón Úbeda.

En el plano deportivo, sacó chapa de los dos clásicos ganados a River y de los 14 partidos invictos bajo su conducción, algo que en definitiva tampoco le alcanzó para extender su crédito.

Mientras tanto, el club presidido por Juan Román Riquelme deberá definir en los próximos días a su sucesor, una lista de candidatos que por ahora sólo cuenta especulaciones y ninguna certeza. El plantel retomará las prácticas el 18 de junio y para ese día deberá estar todo definido para planificar el segundo semestre.