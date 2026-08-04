En el duelo más atractivo de la jornada del lunes, Vélez le ganó 1-0 a Independiente en el José Amalfitani, por la tercera fecha del Torneo Clausura. El Fortín, fue superior, hizo valer la localía y ganó los tres que jugó para transformarse en el único puntero de la Zona A gracias al tanto del juvenil Thiago Aguirre ante un Rojo que perdió por primera vez en el campeonato.

En un encuentro que prometió más de lo que terminó dejando desde el juego, Vélez justificó el triunfo por lo hecho en el complemento. De a poco, los de Guillermo Barros Schelotto se fueron acercando contra el arco de Rodrigo Rey, que debió trabajar para sostener el cero pero no pudo hacer nada frente al testazo de Aguirre, que ingresó en la segunda parte y, con su primer gol como profesional, inclinó la balanza a favor del Fortín. Así fue que los de Liniers se llevaron tres puntos clave, siguen con puntaje ideal y comandan la Zona A. Independiente no mostró su mejor cara y está obligado a recuperarse ante Platense el fin de semana.

Aguirre le dio la victoria al Fortín

En un encuentro muy parejo, pero en el que hasta ese momento había tenido las más claras, Vélez encontró la ventaja por intermedio de uno de los juveniles que Guillermo Barros Schelotto metió desde el banco. Luego de que Joaquín García peleara una pelota sobre la derecha, sacó un muy buen centro que cayó sobre el primer palo y Aguirre, con un muy buen anticipo ofensivo, transformó en su primer grito en Primera División.

Valdés tuvo la más clara

El chileno estuvo cerca de poner en ventaja a Vélez en el inicio del complemento en un rápido contragolpe donde la jugaron entre Dilan Godoy y el propio Valdés, que ante la salida de Rodrigo Rey la quiso tirar por arriba pero se quedó corto y Juan Fedorco terminó despejándola antes de que llegue al arco.

Marchiori intervino para salvar a Vélez

El arquero velezano apareció en la primera ocasión del partido para sostener el cero en su arco. Después de una buena acción de Independiente que terminó en un desborde y centro de Facundo Zabala, el ex Atlético Tucumán apareció para manotear el balón ante un desvío en su compañero.

Formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

TV: ESPN Premium.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Así llegan al encuentro

En un encuentro que también es importante mirando la tabla anual, Vélez buscará su tercera victoria al hilo para acercarse a Independiente Rivadavia, líder de esa clasificación con 38 unidades, y fijar posición pensando en la Copa Libertadores. Para este compromiso, Guillermo Barros Schelotto haría un sólo cambio: Lucas Robertone vuelve al once en lugar del juvenil Luca Feler.

Del otro lado, la expectativa es similar: luego de un arranque con dos triunfos al hilo, Independiente quiere asentarse en puestos de Copa Libertadores. La baja más relevante del Rojo es la de Sebastián Valdéz, que sufrió una molestia en la rodilla durante el cruce ante Newell's en la fecha pasada y, tras ser evaluado a lo largo de la semana, quedó descartado. Su lugar será de Kevin Lomónaco, en lo que puede ser su último partido. Para Quinteros el duelo será especial, ya que retorna como DT rival al club donde consiguió su único título en el fútbol argentino, la Liga Profesional de 2024.