En el cierre de la jornada, Central Córdoba recibe a Vélez este domingo desde las 21.30 en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El Fortín buscará sumar de a tres para asegurar su pase a los playoffs y consolidarse en los primeros puestos ante un Ferroviario que necesita volver al triunfo para mantener vivas sus reducidas posibilidades de clasificarse. El encuentro es transmisión de ESPN Premium.

Luego de recuperar la sonrisa el fin de semana pasado ante Gimnasia de Mendoza, Vélez quiere asegurar matemáticamente su lugar en playoffs, así como lo hicieron el líder Instituto, Defensa y Justicia y Boca, estos dos últimos ganando sus respectivos encuentros de la fecha. De volver a sumar de a tres, los conducidos por Guillermo Barros Schelotto quedarán además en la expectativa por la tabla anual: si ganan escalarían a 55 puntos para ubicarse en el tercer puesto, el que da boleto al repechaje de la próxima Copa Libertadores.

Vélez viene de un agónico triunfo con gol de Silvero. (Foto: Prensa Vélez Sársfield)

Del otro lado, el equipo santiagueño llega después de perder 2-1 ante Newell's en Rosario y acumula siete partidos consecutivos sin victorias. Con apenas diez puntos, ocupa el decimocuarto lugar de la Zona y está obligado a sumar de a tres hoy en el Madre de Ciudades, de lo contrario se sumará al lote de los matemáticamente eliminados a tres jornadas de que termine esta etapa del Torneo Clausura.

Posibles formaciones

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Yonatán Casermeiro, Alejandro Maciel, Diego Cáceres; Matías Vera; Lucas Sequeira, Marco Iacobellis, Lucas González, Diego Barrera; Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Thiago Policella, Manuel Lanzini, Álvaro Montoro; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

TV: ESPN Premium.

Estadio: Madre de Ciudades.

Árbitro: Pablo Echavarría.