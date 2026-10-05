Con el objetivo de seguir como animador del certamen, Vélez recibe a Platense desde las 19 en el José Amalfitani por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. El Fortín va por otros tres puntos que lo mantengan en los primeros puestos de la Zona A y, paralelamente, en el lote de arriba de la tabla anual, donde de ganar quedaría a un punto del líder Independiente Rivadavia. El Calamar, por su parte, viene de pasar a semis de Copa Argentina pero necesita recuperarse en el campeonato, donde está antepenúltimo y acumula cuatro sin ganar. El encuentro es televisado por TNT Sports.

Formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone, Juan Cruz Policella; Manuel Lanzini; Thiago Aguirre y Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Maximiliano Amarfil; Bautista Merlini, Nicolás Retamar, Guido Mainero; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

TV: TNT Sports.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Sebastián Zunino.

La previa

Luego de la tensión que se dio afuera de la cancha posterior a la eliminación contra Boca por la Copa Argentina, en Liniers volverá a rodar la pelota a quince días del 3-2 frente a Tigre y con un amistoso ante River en Ezeiza de por medio, con derrota por el mismo resultado. Todavía siendo el único que no perdió en diez fechas del Torneo Clausura, el conjunto que conduce Guillermo Barros Schelotto busca un nuevo éxito para ilusionarse con un título.

De cara al partido, la baja importante que sufre Vélez será por el desgarro de Matías Pellegrini, que estará afuera al menos las próximas dos semanas. En su lugar ingresaría el juvenil Thiago Aguirre directamente para modificar el esquema y hacer dupla con el paraguayo Ronaldo Martínez. La otra duda que mantiene Barros Schelotto es entre dos juveniles: sostener a Juan Cruz Policella o que Simón Rivero vaya de arranque.

Aguirre se perfila para ser titular en Vélez.

Del otro lado está un Platense que viene de dar la sorpresa al clasificarse a las semifinales de la Copa Argentina dejando en el camino a Estudiantes de La Plata. No obstante, el Calamar llega en otra realidad en el Torneo Clausura: necesita sumar de a tres para acercarse a sus objetivos, el de achicar la brecha de ocho puntos que lo separa de los ocho primeros buscando los playoffs y el de alejarse de la pelea por la permanencia ya que es uno de los cinco últimos de la tabla anual.