Defensa y Justicia estiró su invicto en la temporada y jugando como local superó a Unión de Santa Fe 2 a 0 por la 12ª fecha del Torneo Apertura 2026 que lo tiene a Vélez en lo más alto de la zona A, pero que esta tarde conoció la derrota en el 2026.

El conjunto que dirige Mariano Soso se impuso con autoridad ante un rival santafesino que venía muy bien, en zona de clasificación transitoria y dueño de una formación muy dinámica.

Sin embargo, aunque al Halcón le costó mucho abrir la cuenta, pudo hacerlo por intermedio de Lucas Souto a los 24 del complemento aprovechando al máximo un tiro libre enviado por Aaron Molinas desde la derecha. La rosca y el efecto que tomó la pelota permitió que el mediocampista llegará al segundo palo para arrojarse y terminar la conquista.

Nueve minutos más tarde, Juan Manuel Gutiérrez presionó a salida de una pelota parada en defensa, ganó en mitad de cancha y corrió casi 50 metros para acertar en la definición mano a mano. Mucha atención a este uruguayo que es uno de los destacados del año en el fútbol de la Argentina.