La conferencia de prensa previa a la Supercopa Internacional entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central le puso picante al mano a mano del morbo y tuvo a Leandro González Pirez e Ignacio Ovando como grandes protagonistas.
A horas del pitazo inicial en el Madre de las Ciudades de Santiago del Estero, la consulta respecto al recordado pasillo de espaldas del Picha hacia el Canalla fue inevitable y mientras el zaguero de los bonaerenses buscó bajarle el tono, el juvenil de los de Santa Fe no anduvo con medias tintas.
“Para nosotros fue una falta de respeto. Como hinchas de Central nos dolió y con esa carga vamos a salir a jugar el partido”, soltó quien ya fue convocado a la Selección Argentina en la previa al último mundial.
El conflicto radica en el gesto de protesta del conjunto de La Plata en el Gigante de Arroyito, luego que la AFA decidiera otorgarle a Central el título de Campeón de Liga, algo que hasta la temporada 2025 no había sido institucionalizado.
“En su momento, hablamos con Fatura (Broun), con Fideo (Di María), les avisamos lo que iba a pasar. No fue nunca nada en contra de Central. Resaltamos mucho la temporada que habían hecho, solamente que no estábamos conformes con esa decisión que se había tomado. Es algo que ya queda en el pasado. Ya hubo otro campeón en el medio, entonces me parece que rememorar y empezar a buscar cizaña no me parece correcto”, arrancó diciendo González Pirez con diplomacia.
Sin embargo, su colega sí que recogió el guante y fue por todo en la previa. “Nosotros vamos a enfrentar a un rival que tuvo una falta de respeto para con nosotros, que nos dolió muchísimo y mañana lo vamos a enfrentar también con eso en mente".
Marcó el camino
En la postura del Ovando hay un hecho que no puedo pasar desapercibido y es que Marco Ruben habló en ese mismo sentido en el aeropuerto, previa partida hacia Santiago del Estero por parte de los rosarinos.
Allí, el experimentado goleador había declarado con la misma carga emocional y Ovando no hizo más que continuar en la misma línea.