Cómo viajar a Nueva York para la final del Mundial entre Argentina y España: vuelos, precios y conexiones

La empresa Aerolíneas Argentinas programó dos vuelos especiales hacia la ciudad de Nueva York para los hinchas que decidan viajar a verla final del Mundial entre la Selección argentina y España, pero quien este dispuesto a hacer el esfuerzo, tendrá también varias opciones, desde vuelos directos por American Airlines, a conexiones por diferentes compañías.

La operación de Aerolíneas contempla dos servicios directos entre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), ambos a cargo de aviones Airbus A330, permitiendo a los pasajeros llegar con anticipación para acompañar al seleccionado en la instancia decisiva del torneo.

Los vuelos partirán el viernes 17 de julio a las 21:30 y el sábado 18 de julio a las 09:00, en el marco del esquema de refuerzos implementado durante el Mundial.

Además de estos vuelos especiales, Aerolíneas Argentinas mantiene dos vuelos diarios a Miami en los días previos a la final, lo que amplía las alternativas de conexión hacia Nueva York.

Este jueves 16 de julio, las salidas desde Ezeiza serán a las 08:00 y 22:45; el viernes 17, a las 00:30 y 22:45; y el sábado 18, a las 08:00 y 22:45. Desde Miami, los pasajeros pueden conectar con múltiples vuelos diarios hacia Nueva York operados por American Airlines, Delta y JetBlue, con tiempos de conexión que suelen oscilar entre 1 y 3 horas.

Más allá de Aerolíneas Argentinas, los viajeros cuentan con otras opciones para llegar a Nueva York, tanto directas como con escalas en distintos hubs internacionales. En el segmento de vuelos directos, solamente American Airlines conecta regularmente Buenos Aires con Nueva York con un vuelo diario.

Las otras opciones son vía Miami o Dallas, con la misma compañía, con múltiples combinaciones diarias. Los tiempos totales de viaje suelen ubicarse entre 14 y 18 horas, dependiendo de la duración de la escala.

Delta Air Lines, por su parte, también ofrece conexiones vía Atlanta, uno de los hubs más grandes del mundo, con tiempos de conexión eficientes y disponibilidad de asientos incluso en fechas de alta demanda.

Otra alternativa es United Airlines, que conecta con escala en Houston. También LATAM Airlines, que conecta Buenos Aires con Nueva York vía Santiago de Chile o Lima. Estas opciones suelen ofrecer tarifas competitivas y disponibilidad adicional en momentos de alta demanda, aunque los tiempos totales de viaje pueden ser algo más extensos.

Copa Airlines es otra de las opciones, con escala en Panamá, para viajeros argentinos, con conexiones rápidas y una oferta robusta hacia distintos aeropuertos del área metropolitana de Nueva York.

En el segmento de aerolíneas europeas, Iberia, Air France, KLM y British Airways ofrecen conexiones vía Madrid, París, Ámsterdam y Londres, respectivamente. Aunque implican un desvío geográfico, estas alternativas suelen ser elegidas por pasajeros que combinan el viaje con estadías en Europa o que buscan disponibilidad cuando las rutas directas y regionales están saturadas. Los tiempos totales de viaje pueden superar las 20 horas, pero la oferta de asientos suele ser más amplia.

En cuanto a los costos promedio de los pasajes, la demanda extraordinaria por la final del Mundial ha generado incrementos significativos. Para los vuelos especiales de Aerolíneas Argentinas, las tarifas se ubican en un rango estimado de 1.800 a 2.500 dólares ida y vuelta, dependiendo de la disponibilidad y la categoría tarifaria. Los vuelos directos de American Airlines suelen ubicarse entre 1.600 y 2.300 dólares, aunque en fechas de alta demanda pueden superar los 2.800 dólares.

Las opciones con escalas presentan una mayor dispersión tarifaria. Las combinaciones vía Miami, Dallas Houston o Atlanta operadas por American, United y Delta se encuentran en un rango de USD 1.200 a USD 1.900, mientras que las conexiones vía Santiago, Lima o Panamá suelen ofrecer tarifas entre USD 1.000 y USD 1.600, dependiendo del horario y la anticipación de compra. Las aerolíneas europeas, en cambio, suelen ubicarse entre USD 1.400 y USD 2.200, con variaciones según la duración de la escala y la disponibilidad en cada hub.

La programación especial de Aerolíneas Argentinas y la amplia oferta de conexiones internacionales permiten que los hinchas argentinos cuenten con múltiples alternativas para llegar a Nueva York antes de la final. Con vuelos directos, opciones regionales y rutas intercontinentales, la disponibilidad se mantiene activa pese a la alta demanda, aunque los precios reflejan el impacto del evento deportivo y la concentración de viajes en un período muy acotado.