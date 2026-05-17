El MotoGP de Cataluña quedó atravesado por una escena de enorme preocupación cuando Álex Márquez sufrió una violenta caída en plena competencia. El accidente se desencadenó después de un problema mecánico en la KTM de Pedro Acosta y obligó a detener la atención sobre la carrera para seguir el estado del piloto español.

La secuencia fue tan rápida como alarmante. Tras la falla en la moto de Acosta, Márquez perdió el control, impactó contra el asfalto y quedó tendido en la pista mientras el resto de los corredores intentaba evitar una situación todavía más peligrosa. La asistencia médica ingresó de inmediato a la zona del accidente.

Las primeras informaciones llevaron algo de tranquilidad dentro del circuito. Álex Márquez permanecía consciente después del golpe, un dato clave por la violencia de la caída y por la manera en que su cuerpo terminó contra el suelo. De todos modos, los médicos resolvieron trasladarlo al centro médico para una evaluación inicial.

Minutos más tarde, el equipo sanitario decidió derivar al piloto español a una clínica de Barcelona. El objetivo fue realizarle estudios más exhaustivos y descartar lesiones de gravedad, especialmente después de una caída que dejó imágenes muy fuertes para los fanáticos y para el propio paddock.

Uno de los detalles que más impacto generó fue el estado del casco tras el choque. La fuerza del golpe provocó que el visor de Álex Márquez saliera despedido, una imagen que reflejó la magnitud del accidente y aumentó la preocupación en los primeros minutos posteriores a la caída.

El episodio también complicó a otros pilotos que venían detrás. Los restos de la Ducati de Márquez quedaron dispersos sobre la pista y algunos fragmentos salieron despedidos, lo que provocó una nueva situación de riesgo. Fabio Di Giannantonio fue uno de los más afectados y terminó fuera de carrera después de recibir el impacto de una parte de la moto.

El italiano logró evitar una consecuencia todavía peor, ya que uno de los elementos pasó muy cerca de su cabeza. Tras caer, se lo vio con gestos de dolor y tomándose una mano, mientras el accidente dejaba una imagen difícil de olvidar. En una carrera que prometía tensión deportiva, el foco terminó puesto en la salud de Álex Márquez y en el susto que paralizó al MotoGP.