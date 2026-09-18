La delegación argentina que participa de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 recibió una sorpresa que difícilmente olvidará. En plena competencia, los atletas nacionales fueron alentados nada menos que por Lionel Messi, quien grabó un video especialmente dedicado a todos los representantes del país.

Desde Estados Unidos, el capitán de la Selección Argentina quiso acompañar a los deportistas que ya tuvieron su debut y también a quienes todavía tienen por delante sus respectivas competencias. Con un mensaje sencillo y afectuoso, Messi les hizo llegar sus mejores deseos para lo que resta del certamen.

"Quería mandarles un saludo grande a todos los participantes de los Juegos Suramericanos. Sé que muchos ya compitieron, felicitarlos a todos los que lo hicieron, los que ganaron medallas, desearles mucha suerte a todos los que todavía no lo hicieron y lo están por hacer ahora", expresó el futbolista argentino.

En el cierre de su mensaje, la figura de Inter Miami agregó: "Les deseo todo lo mejor, les mando un abrazo grande y que estén bien". Así, el rosarino volvió a tener un gesto con otros atletas argentinos que atraviesan días de enorme exigencia deportiva representando a la bandera nacional.

La aparición de Lionel Messi también tiene un significado particular por su propio vínculo con los grandes eventos internacionales. El futbolista formó parte del plantel que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, una experiencia que marcó uno de los primeros grandes títulos de su carrera con la camiseta argentina.

El mensaje llegó, además, en un momento inmejorable para el campeón del mundo. Apenas un día antes, Messi había vuelto a ser protagonista con Inter Miami al convertir su gol número 100 con la camiseta del conjunto estadounidense.

El gesto de Messi con los deportistas argentinos

Pero esa conquista personal no fue lo único que celebró el argentino. En el mismo encuentro ante Cruz Azul, disputado por la Campeones Cup, el equipo de Florida consiguió imponerse por 2-0 y terminó levantando un nuevo trofeo, con el rosarino como una de sus principales figuras.

Mientras los deportistas argentinos continúan compitiendo en Santa Fe, el gesto de Lionel Messi rápidamente tomó valor entre quienes defienden los colores nacionales. Desde la distancia, el capitán volvió a demostrar su cercanía con el deporte argentino y les dejó a los representantes albicelestes un mensaje de aliento para afrontar cada desafío.