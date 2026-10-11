Momentos decisivos en el Torneo Federal A 2026 que además de la victoria de Cipolletti en La Visera ante Alvarado dejó el empate 1 a 1 entre Olimpo y San Martín de Formosa en el Roberto Caminatti de Bahía Blanca.

El punto le sienta mejor al equipo visitante que ahora tendrá revancha en su cancha y con ventaja deportiva, es decir que no perdiendo accederá al partido decisivo para llegar a la Primera Nacional 2027.

Lautaro Ceratto marcó el primer gol en sur de la provincia de Buenos Aires para los formoseños que sufrieron el empate a los 4 del complemento con la definición de Braian Guille.

El Aurinegro clasificó como tercero en el Nonagonal B que ganó Alvarado, mientras que San Martín fue el mejor del A, por eso corre con ventaja en la definición.

Ahora, los dirigidos por Marcelo Mungo deberán viajar con la obligación de ganar en Formosa para llegar al cruce decisivo por el primer ascenso, a la espera del mejor entre marplatenses y rionegrinos que se medirán el domingo en el Mundialista de La Feliz.

Al igual que en La Visera, el mano a mano en Bahía Blanca también contó con un gran clima en las tribunas, pero la clasificación no ha quedado sencilla para el gran candidato en el arranque de la temporada.