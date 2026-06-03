La Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá, México 2026 está a pocos días de iniciar. Los 48 seleccionados ya dieron a conocer sus respectivas listas de 26 jugadores, donde se destacan nombres de primera línea, varios de ellos integrantes del selecto grupo de las 4 décadas.

El record del jugador más longevo en jugar una Copa del mundo lo tiene el egipcio Essam El-Hadary, quien disputó el mundial de Rusia 2018 con 48 años. Para esta oportunidad, 7 de los 1248 futbolísticas superan los 40.

El más veterano de la presente edición será el arquero de Escocia Craig Gordon, que llega con 42 años y 162 días. Luciera el número 21 y compite en el puesto con Angus Gunn y Liam Kelly.

Craig Gordon, arquero de Escocia que será el más "viejo" del mundial

Luego viene una de las leyendas: Cristiano Ronaldo, quien será uno de los tres jugadores que disputará 6 mundiales. Con 41 años y 126 días, el portugués será el capitán de una selección que pinta como candidata al título. Además, el delantero podrá tener el record de ser el único jugador en marcar en 6 citas mundialistas.

Con 40 años y 333 días, Guillermo “memo” Ochoa también se convertirá en uno de los tres que disputaron 6 mundiales. El arquero mexicano es el tercer jugador más longevo.

En Semifinales contra Argentina se llevó una ovación, yo todo parecía que el duelo por el tercer puesto donde Croacia superó a Marruecos sería su último mundial, pero la vigencia lo mantiene dentro de su seleccionado. Con 40 años y 275 días, Luka Modriç volverá vestir el Brazalete croata, con quien llegó a la final del 2018.

Cristiano buscará la gloria en su sexta participación en la Copa del mundo

Otro que mostró vigencia fue Edin Dzeko, el bosnio de 40 años y 77 días fue clave en la clasificación de país para la Copa del mundo, y volverá a estar en un mundial en el ataque del seleccionado europeo.

Tras dejar la selección, Alemania volvió a recurrir a Manuel Neuer. El campeón del mundo en Brasil 2014 vuelve al arco con 40 años y 67 días. El gran nivel mostrado en el arco del Bayern Munich, lo volvió a poner en la cita mundialista.

Completa el listado de los “cuarentones” el arquero de Cabo Verde Vozinha, quien en el día de la inauguración (11 de junio) estará festejando sus 40 años, en lo que significa además la primera participación del seleccionado africano en la Copa del mundo.

Lionel Messi integra el Top 10 de los jugadores más longevos, el capitán de la selección, campeón en Qatar 2022, llega al mundial con 38 años, convirtiéndose en uno de los tres que jugarán 6 mundiales en su carrera.