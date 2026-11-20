Las localidades cordilleranas neuquinas de Villa Pehuenia-Moquehue serán escenario este fin de semana de la prueba atlética Calvario Race, una competencia de trail running que reunirá a corredores de distintos puntos del país y de Chile. La prueba cumplirá su undécima (11°) edición el domingo 22 de noviembre, con recorridos de 15, 25 y 45 kilómetros por senderos de montaña, bosques de pehuenes y sectores atravesados por arroyos.

La carrera es organizada por Nyctrek, con el acompañamiento de la Municipalidad, y se caracteriza por la exigencia de sus circuitos. Las pendientes pronunciadas, los cambios de terreno y las condiciones propias del entorno cordillerano convierten al desafío en una prueba que requiere preparación física y experiencia, especialmente en las distancias más largas.

La convocatoria contará con participantes de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, La Pampa, Chubut, Río Negro, Mendoza y San Juan, además de representantes de Chile y de distintas localidades neuquinas.

Calvario Race en Villa Pehuenia: Trail running y naturaleza en acción

Tres distancias para distintos niveles de experiencia

La competencia tendrá alternativas para corredores con diferentes niveles de preparación. El recorrido de 15 kilómetros presenta una dificultad intermedia e incluye una categoría juvenil para participantes de hasta 17 años.

La distancia de 25 kilómetros propone un desafío mayor, mientras que los 45 kilómetros están destinados a deportistas con experiencia en carreras de montaña, capaces de afrontar variaciones en el clima, desniveles y terrenos complejos.

La largada está prevista para el domingo 22 a las 8, desde la cancha de césped sintético de Moquehue. El horario definitivo se confirmará durante la charla técnica del sábado.

Entrega de kits y actividades durante el fin de semana

Los participantes podrán retirar sus kits en el Salón de Actividades Físicas (SAF) de Villa Pehuenia. La entrega se realizará este viernes 20, de 17 a 20, y el sábado 21, de 12 a 18. No habrá entrega el día de la competencia. También el sábado, a las 18.30, tendrá lugar la charla técnica en el mismo espacio, con la participación del intendente Arturo de Gregorio.

La propuesta incluirá además una feria de artesanos, productores y gastronomía durante las tres jornadas. El viernes y el sábado funcionará dentro del SAF, con un patio gastronómico en el exterior. El domingo, en cambio, se trasladará a Moquehue para acompañar el desarrollo de la carrera y recibir a corredores y visitantes.

La premiación se realizará de manera escalonada: a las 15 para los 15 kilómetros, a las 16 para los 25 y a las 17 para la distancia de 45 kilómetros. El cierre de la jornada está previsto para las 18, con la llegada del último participante.

Una carrera con compromiso ambiental

Además del desafío deportivo, la organización estableció pautas para reducir el impacto ambiental de la competencia. Cada corredor deberá llevar su propio vaso y tendrá prohibido dejar residuos durante el recorrido.

La iniciativa busca preservar los senderos y paisajes naturales que forman parte del circuito, en un evento que combina deporte, turismo y actividades comunitarias en uno de los escenarios característicos de la cordillera neuquina.