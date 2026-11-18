Con apenas unos años de recorrido en la alta competencia, Felipe Bruni afronta uno de los desafíos más importantes de su carrera deportiva: representar a la Argentina en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Artística que se disputa en Lima, Perú.

Nacido y formado deportivamente en Villa La Angostura, Bruni logró ganarse un lugar en el equipo nacional luego de destacarse en el torneo selectivo realizado recientemente en Rosario, donde quedó entre los mejores gimnastas del país de su categoría. Su convocatoria confirma una trayectoria que comenzó cuando tenía apenas cinco años y que fue creciendo paso a paso a través de competencias provinciales, regionales y nacionales.

Un camino de esfuerzo y sacrificio

Para continuar su desarrollo deportivo, Felipe tomó una decisión poco habitual para alguien de su edad: a los 12 años dejó Villa La Angostura y se trasladó a Plottier para entrenar junto a su entrenador Pablo Cañaz, en un gimnasio equipado con aparatos homologados para competencias internacionales.

Ese cambio marcó un punto de inflexión en su carrera, ya que desde entonces combinó entrenamientos de alto rendimiento con sus estudios y una intensa agenda competitiva, siempre con el objetivo de alcanzar competencias de nivel internacional.

El gimnasta angosturense tendrá la oportunidad de medirse con algunos de los mejores exponentes juveniles de Sudamérica

Un referente entre los jóvenes deportistas neuquinos

Durante los últimos años, Bruni integró distintos seleccionados neuquinos que participaron en los Juegos de la Integración Patagónica y en los Juegos Nacionales Evita, competencias donde comenzó a llamar la atención de los entrenadores nacionales.

Su presente quedó reflejado también en el último Campeonato Nacional, donde obtuvo tres medallas de oro en arzones y paralelas y una de bronce en anillas. Lo hizo además sobreponiéndose a una lesión sufrida durante una de las pruebas, una muestra de la fortaleza mental que destacan quienes siguen de cerca su evolución deportiva.

El desafío sudamericano

Ahora el gimnasta angosturense tendrá la oportunidad de medirse con algunos de los mejores exponentes juveniles de Sudamérica, representando tanto a la Selección Argentina como a Neuquén. Su presencia en Lima no sólo constituye un logro personal, sino también un motivo de orgullo para Villa La Angostura, una localidad que en los últimos años ha visto surgir talentos deportivos capaces de proyectarse a nivel nacional e internacional.