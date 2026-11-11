El mundo de las artes marciales mixtas (MMA) quedó sacudido por un episodio que trasladó las rivalidades del octágono a un escenario mucho más preocupante. Merab Dvalishvili denunció haber sido víctima de una violenta agresión en un hotel de Abu Dabi, donde aseguró que fue atacado por Usman y Umar Nurmagomedov junto a un grupo de más de diez peleadores de Daguestán. Las imágenes del georgiano con el rostro ensangrentado recorrieron las redes y provocaron una inmediata reacción de Ilia Topuria.

El incidente ocurrió este miércoles, mientras Dvalishvili, de 35 años y excampeón de peso gallo de la UFC, realizaba una entrevista en el vestíbulo del hotel. Según su relato, los integrantes del grupo se acercaron por detrás y comenzaron a golpearlo tanto a él como a un joven amigo que lo acompañaba.

"Estaba haciendo una entrevista para RAF en el vestíbulo del hotel y Usman y sus amigos vinieron por detrás y empezaron a darme puñetazos a mí y a mi joven amigo. La seguridad me estaba sujetando. Ellos siguieron pateándonos cuando estábamos en el suelo", denunció el luchador.

La indignación de Dvalishvili quedó reflejada también en un video que publicó en sus redes sociales, donde se lo observa con heridas en el rostro. "Son unos cobardes. Nos atacaron por la espalda. Eso no lo hace un hombre de verdad", expresó, visiblemente molesto por lo sucedido.

Topuria salió al cruce y lanzó una dura advertencia

La situación no pasó inadvertida para Ilia Topuria, una de las principales figuras de la UFC y amigo cercano de Dvalishvili. El hispanogeorgiano compartió las imágenes de la agresión y apuntó directamente contra quienes habrían participado del ataque.

"Son un grupo de cobardes y tendrán que rendir cuentas por lo que hicieron. Están muy lejos de ser hombres de verdad", escribió inicialmente, aunque luego eliminó esa publicación.

Sin embargo, lejos de dar por terminado el asunto, Topuria volvió a expresarse y aseguró que Usman Nurmagomedov había sido detenido junto a otros integrantes del grupo. En otro mensaje, cuestionó la contradicción entre los valores que, según él, defienden sus rivales y el comportamiento que les atribuyó durante el episodio.

"¿Y estos son los mismos que se atreven a predicar sobre humildad y respeto? Qué vergüenza", lanzó. También sostuvo que "el honor, el respeto y la humildad no son palabras que predicas. Son valores por los que vives".

Una rivalidad que viene de larga data

El enfrentamiento entre ambos grupos no surgió de manera repentina. La tensión tiene antecedentes deportivos y cruces públicos que se remontan a varios años, con Dvalishvili y Topuria de un lado y el entorno de los Nurmagomedov del otro.

Uno de los capítulos más importantes se produjo en enero de 2025, cuando Dvalishvili derrotó a Umar Nurmagomedov en UFC 311 y retuvo el cinturón de peso gallo. A partir de entonces, los cruces y las provocaciones entre los protagonistas continuaron en entrevistas y redes sociales.

También existe un trasfondo de tensiones históricas entre Georgia y Rusia, país al que pertenece la región de Daguestán. La rivalidad entre ambas sociedades tiene antecedentes políticos y territoriales, además de una extensa tradición de enfrentamientos deportivos en disciplinas como la lucha, el sambo y las artes marciales.

El episodio de Abu Dabi volvió a exponer una disputa que excede lo que sucede dentro de la jaula. Mientras Dvalishvili denunció la agresión y Topuria reclamó que los responsables rindan cuentas, el escándalo amenaza con sumar un nuevo capítulo a una rivalidad que lleva años creciendo.