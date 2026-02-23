El sábado 28 de febrero, desde las 22, el Casino Magic dará inicio al calendario deportivo 2026 con la 15° edición del festival de MMA, que tendrá lugar en el imponente Magic Arena. que será escenario del primer gran festival de Artes Marciales Mixtas del año, con peleadores provenientes de distintos puntos del país y del exterior.

Se anuncian más de dos horas de acción, el público podrá disfrutar de una cartelera cargada de adrenalina, con combates de MMA y Kickboxing, incluyendo peleas amateurs, semiprofesionales y profesionales, en categorías masculinas y femeninas.

La velada contará con la participación de peleadores provenientes de Neuquén Capital, Centenario, Plottier, General Roca, Cinco Saltos, Villa Regina y San Carlos de Bariloche, sumando además la presencia de peleadores internacionales, entre ellos tres luchadores y una peleadora femenina de Santiago de Chile, todos especialistas. La diversidad de orígenes y estilos garantiza enfrentamientos vibrantes, con atletas de gran nivel que prometen mantener la emoción de principio a fin.

Entradas

Las VIP tendrán un precio de 58.000 pesos, incluye servicio gastronómico buffet, bebidas sin alcohol libre y 3 consumiciones en la barra VIP. Mientras que la platea general tendrá un valor de 23.000 pesos.