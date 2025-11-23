El fútbol juvenil de la región vuelve a ser noticia por cuestiones violentas y el sábado fue el turno del cruce de 7ª división entre Experimental de Cinco Saltos y San Sebastián de Cipolletti por la Liga Deportiva Confluencia, cuando la victoria local era contundente por 3 a 0 y comenzaron las agresiones.

Como casi todo en tiempos de redes sociales, los minutos de violencia extrema quedaron grabados en los celulares de distintos espectadores, muchos de ellos familiares de los propios protagonistas que hasta dejan escuchar el llanto mientras ven como golpean a hijos, hermanos o sobrinos a pocos metros de distancia y separados por el alambrado olímpico.

Incluso algunos integrantes del cuerpo técnico de ambos equipos terminaron agredidos por los futbolistas en el fragor de la lucha, mientras buscaban apaciguar la situación y llevar la calma entre los jóvenes de 15 años de edad, muchos de ellos totalmente fuera de sus cabales.

El partido tenía que ver con las últimas fechas de la interminable fase regular de la Liga Confluencia, competencia de fútbol de todo el Comahue rionegrino que no tiene a ninguno de los clubes entre las principales posiciones y que si se ratifica el armado de la división B para el 2026, ambos jugarían en el ascenso desde la próxima temporada.

Increíble descargo

Horas después de lo vivido en Cinco Saltos, el Club San Sebastián emitió un comunicado oficial en el que se desligó de los hechos y sólo responsabilizó a los menores de edad y su mala conducta.

"Ninguna dirigencia tiene responsabilidad en lo sucedido. Estamos de acuerdo que se apliquen las sanciones las sanciones correspondientes. Como institución también tomaremos las medidas internas necesarias".

El descargo oficial que hizo el Club San Sebastián horas después de los incidentes violentos.

Identificados

Todos los menores involucrados quedaron identificados por planilla y se esperan duras sanciones en el plano personal e institucional. Entre los más exaltados se puede ver al número 2 de los visitantes cipoleños que provocó hasta el llanto de uno de los familiares saltenses que no sólo miraban desde la tribuna, sino que “filmaban” todo lo sucedido.

Experimental es uno de los clubes histórico que ha vuelto a la competencia en esta temporada. San Sebastián el club más nuevo de los cipoleños federados, cuya sede se encuentra en el Parque Industrial y lamentablemente no es la primera vez que se ve envuelta en este tipo de hechos.

Ahora, la gravedad se incrementa por la joven edad de los protagonistas y la violencia con que actúan como desencadenante a una cuestión meramente deportiva que derivo en la sinrazón y en esta locura que afortunadamente sólo dejó chicos golpeados, pero que pudo haber terminado en cualquier cosa.