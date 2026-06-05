El clima en Estados Unidos es todo un suceso y a la falta de expectativa social por el inicio del Mundial 2026 se suma el calor extremo que agobia a muchas de las sedes asignadas para el certamen que se comparte con México y Canadá.

Un preámbulo de todo esto ya se vivió en el Mundial de Clubes, cuando la formación de tormentas eléctricas puso en alerta el desarrollo o el inicio de muchos compromisos.

El más notorio de todos fue el que protagonizaron en la ciudad de Orlando (La Florida), Benfica y Auckland City que no inició el complemento y se demoró por más de dos horas.

Para la organización de la Copa del Mundo esto se ha convertido en un tema de preocupación y la ola de calor que atraviesa a buena parte de América del Norte despertó diferentes estudios que no calmaron los ánimos.

En 10 de las 16 sedes asignadas para la competencia de la FIFA hay pronóstico en rojo. Las altas temperaturas provocarán tormentas y, bajo ese estadío, los yanquis no programan actividades al aire libre.

Maddy Orr, especialista en el impacto del clima en el deporte advirtió desde Toronto, Canadá, que la cancelación de partidos podría representar el mayor desafío económico.

Además del calor, la amenaza de incendios, tormentas y una mala calidad del aire podría provocar que los aficionados, jugadores y organizadores enfrenten situaciones graves.

Tres posibles escenarios argentinos

Entre las ciudades con mayor riesgo de tormentas durante la Copa del Mundo hay tres en donde Argentina podría tener participación.

La primera de ellas es nada menos que Kansas, donde el campeón defensor debutará el martes 16 de junio ante Argelia. Miami, destino de los 32avos de final en caso que la albiceleste gane su grupo de clasificación, es otra de las metrópolis señaladas.

Hard Rock, Miami, otra de las ciudades en donde se esperan tormentas eléctricas durante la Copa del Mundo. Argentina podría visitarlo en 32avos de final, siempre que gane su grupo de clasificación.

Y la tercera es nada menos que Nueva York, la ciudad sede de la final del Mundial, a donde nadie se quejaría por tener que esperar un poco más, excepto por lo onerosa que resulta esa ciudad para los turistas.

Además de estas tres, también se anotan Arligton, Houston, Atlanta y la mexicana Monterrey.

Las recomendaciones

A raíz de todo lo que podría suceder ante eventuales cancelaciones de partidos, ya hay diferentes recomendaciones para los aficionados que asistirán a los partidos.

En este sentido, la primera situación a tener en cuenta es diferenciar entre una suspensión de una reprogramación. Sólo en el primer caso se reintegrará el monto de las entradas, por lo demás quedará a criterio y posibilidades de los hinchas ocuparlas o perderlas.

Ante esto, es muy importante tener reservaciones de alojamiento flexibles y no especular con transporte de retornos muy ajustados al horario de finalización del evento.