En su segunda presentación, la Selección Argentina Sub 17 le ganó 2-1 a Mozambique, por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2026. El equipo dirigido por Diego Placente se recupero de la derrota en el debut y consiguió su primera victoria ante los africanos, que venían de golear en su estreno, para encaminar su clasificación a los 16avos de final.

Argentina hizo la diferencia en el inicio, supo aguantar el resultado y encontró respuestas claves en los momentos que más lo necesitó. Buen primer tiempo del seleccionado nacional, que se pudo ir al descanso con mayor margen, pero terminó sufriendo un gol en el cierre. A los cuatro minutos, Machuca tomó un rebote y sacó un remate raso que superó al arquero y puso el 1-0.

Pasada la media hora, llegó el segundo con gran jugada colectiva por izquierda, que terminó en los pies de Simón Escobar. El pibe de Vélez se metió al área y con un disparo con el revés del pies ante la salida del arquero estampó el 2-0.

A pesar de esa superioridad, Mozambique encontró el descuento justo antes del final de la primera mitad. Alirio Cuna mandó al fondo de la red un rebote tras un error en la salida de Argentina.

La Albiceleste había tenido un estreno complicado al caer 0-2 ante Australia, que se impuso con dos tantos en el segundo tiempo y sembró algunas dudas en el funcionamiento colectivo de los de Placente. Con esta victoria ante Mozambique, el equipo argentino respira y llega más acomodado a su última presentación, el miércoles a las 12.30hs ante Dinamarca, donde buscará el triunfo que lo deposite en la siguiente instancia.

Argentina hizo diferencias en la primera etapa

Formaciones

Argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Álvaro Güich, Julio Coria, Alex Cardozo; Marcos Ortiz, Matheo Benítez, Giovanni Baroni; Nahuel Goytía, Emiliano Barrionuevo y Facundo Salinas. DT: Diego Placente.

Mozambique: João Jofrisse; Flávio Matías, Pascoal Demi, Pires Vieira, Allan de Figueiredo; Júnior, Valentim Pacane, Khensane, Chausson Nhabanga; António Nhampule y Diego Pelembe. DT: Luis Manuel Correia Guerreiro.

Datos del partido:

Horario: 12:30 de Argentina.

Estadio: Aspire Zone, cancha 7, Al Rayyan (Qatar).

TV: TyC Sports y DSports.

Árbitro: Damian Sylwestrzak (Polonia)