Se corrió la última fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1. El Gran Premio de Abu Dabi coronó al nuevo campeón de la máxima categoría donde automovilismo mundial. La carrera fue para Verstappen, pero el título queda para Lando Norris.

El Neerlandés hizo lo que debía, hacer la pole el sábado y dominar el Gran Premio el domingo, pero ambos McLaren no perdieron el ritmo a lo largo de los 58 giros, quedando en el podio y sentenciando el título para Lando Norris, quien quedó en la tercera colocación por detrás de Piastri, quien también peleó por la corona.

Al británico le alcanzaba con quedar en el podio para no depender de nadie, y durante la carrera hizo un trabajo prolijo para no correr riesgos y ganar la competencia por 2 puntos sobre Max, Esa diferencia que acortó en la última vuelta del GP de Qatar, cuando superó al Mercedes de Antonelli.

Por su parte Verstappen ganó su 8va carrera en el año, siendo el más ganador de la temporada, pero sin coronarlo con su quinto título consecutivo.

Para los Alpine, fue un cierre de temporada acorde a su realidad, con un puesto 20 para el argentino Franco Colapinto, y 19ª Pierre Gasly. En algún momento llegaron a estar 17 y 16, pero en el orden final cayeron en las últimas posiciones.