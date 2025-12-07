¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 07 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Fórmula 1

Ganó Verstappen, pero el título fue para Norris en el Gran Premio de Abu Dabi

Verstappen lideró de punta a punta, pero Norris tuvo todo controlado para asegurar su primer campeonato del mundo.

Por Pablo Chagumil
Domingo, 07 de diciembre de 2025 a las 12:07
PUBLICIDAD
Verstappen dominó de punta a punta, pero los Mclaren hicieron todo bien para cerrar el título de Norris

Se corrió la última fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1. El Gran Premio de Abu Dabi coronó al nuevo campeón de la máxima categoría donde automovilismo mundial. La carrera fue para Verstappen, pero el título queda para Lando Norris.

El Neerlandés hizo lo que debía, hacer la pole el sábado y dominar el Gran Premio el domingo, pero ambos McLaren no perdieron el ritmo a lo largo de los 58 giros, quedando en el podio y sentenciando el título para Lando Norris, quien quedó en la tercera colocación por detrás de Piastri, quien también peleó por la corona.

Al británico le alcanzaba con quedar en el podio para no depender de nadie, y durante la carrera hizo un trabajo prolijo para no correr riesgos y ganar la competencia por 2 puntos sobre Max, Esa diferencia que acortó en la última vuelta del GP de Qatar, cuando superó al Mercedes de Antonelli.

Por su parte Verstappen ganó su 8va carrera en el año, siendo el más ganador de la temporada, pero sin coronarlo con su quinto título consecutivo. 

Para los Alpine, fue un cierre de temporada acorde a su realidad, con un puesto 20 para el argentino Franco Colapinto, y 19ª Pierre Gasly. En algún momento llegaron a estar 17 y 16, pero en el orden final cayeron en las últimas posiciones.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD