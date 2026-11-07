W15 Neuquén II: Semifinales y finales decisivas en tenis femenino

El W15 Neuquén II, torneo profesional femenino del ITF World Tennis Tour que organizamos desde la Federación Neuquina de Tenis con el aval de la Asociación Argentina de Tenis, llega a su fin de semana decisivo.Este sábado se juegan en el Club Asociación Española las semifinales de singles y la final de dobles.

En estas instancias de individuales, la argentina Victoria Bosio primera preclasificada, 315ª WTA) ante Antonia Vergara Rivera de Chile, tercera preclasificada, 433ª WTA y Justina González Daniele, tambien argentina segunda preclasificada, 421ª WTA) ante Fernanda Labraña de Chile cuarta preclasificada, 452ª WTA.

El camino

Bosio, campeona de la edición 2025 del W15 Neuquén, superó en cuartos a la ecuatoriana Camila Romero por 6-3 y 6-1. Vergara, de 19 años, eliminó por 7-5 y 6-4 a Josefina Estévez, campeona del W15 Neuquén que se jugó la semana pasada en El Rincón Club de Campo. González Daniele le ganó a Luciana Moyano por 6-4 y 6-2, y Labraña venció a Berta Bonardi por un doble 6-2. Si Bosio y González Daniele ganan, se repetirá la final del año pasado.

En dobles, Moyano y Romero llegan a la final después de vencer a Sol Larraya Guidi y Sofía Meabe, terceras preclasificadas. Labraña y Vergara dejaron en el camino a Melissa Boyden y Ana Victoria Gobbi Monllau. Las chilenas, además, tendrán doble jornada: el mismo sábado juegan las semifinales de singles.

El torneo también es la última escala antes de un compromiso importante para el tenis argentino. González Daniele, Moyano y Larraya Guidi integran el equipo que el 21 y 22 de noviembre enfrentará a Japón en Tokio por la Billie Jean King Cup. La final de singles se jugará el domingo 8 de noviembre desde las 11.