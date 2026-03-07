Cipolletti comenzó a vivir la previa de la 40º edición de la tradicional Corrida con una visita que generó gran expectativa entre los fanáticos del fútbol. Ariel “Burrito” Ortega y Rolando “Flaco” Schiavi participaron de un encuentro abierto con vecinos en el centro de la ciudad, en una jornada que combinó recuerdos del fútbol argentino con la cuenta regresiva hacia uno de los eventos deportivos más convocantes del Alto Valle.

Los dos ex jugadores, identificados históricamente con River Plate y Boca Juniors, compartieron anécdotas de sus carreras y reflexiones sobre figuras clave del fútbol mundial. Durante la charla también recordaron momentos vividos junto a Diego Maradona y Lionel Messi, lo que generó una gran emoción en muchos de los asistentes.

Ortega habló sobre su vínculo personal con Maradona y destacó la cercanía que tenía fuera de la cancha. Schiavi, en tanto, recordó el costado humano del capitán del Mundial 1986 y remarcó que solía estar presente cuando alguien atravesaba un momento difícil. Ambos coincidieron en resaltar la relación que mantienen con los hinchas cada vez que participan de este tipo de encuentros en distintas ciudades del país.

La presencia de los dos ídolos se sumó a las actividades que anticipan la tradicional competencia atlética que cada año reúne a miles de corredores y vecinos del norte patagónico.

El municipio reorganiza el tránsito para la Corrida

El movimiento que genera la Corrida también impactará en la circulación dentro de la ciudad. Desde la Dirección de Tránsito del municipio informaron que durante este sábado habrá cortes sumados a desvíos en distintos sectores del centro, para permitir el desarrollo de la actividad.

Este sábado, día central del evento, el operativo será más amplio. Los cortes comenzarán por la mañana y se extenderán hasta la madrugada del domingo. Entre los puntos que permanecerán cerrados al tránsito se encuentran Pacheco y Lisandro de la Torre, Rivadavia y Sor Juana Inés de la Cruz, además del cruce de Mengelle e Yrigoyen.

A medida que avance la competencia también habrá interrupciones temporales en varias esquinas del circuito, entre ellas Brentana y 9 de Julio, Libertad y Teniente Ibáñez, Córdoba y 9 de Julio, Manuel Estrada y Alem, Uruguay y 9 de Julio y 25 de Mayo con Roca.

La Corrida convocará a miles de corredores en el Alto Valle

La prueba familiar comenzará alrededor de las 20 con un recorrido de cuatro kilómetros, mientras que la competencia principal se largará cerca de las 21.30 con un circuito de diez kilómetros que recorrerá varias arterias del casco urbano.

El epicentro de la actividad estará en el sector de Pacheco y Rivadavia, donde se concentrarán la largada y la llegada. En esa zona también se instalarán puestos sanitarios, espacios de hidratación y sectores destinados a la organización del evento.

El operativo de asistencia contempla más de una decena de puntos distribuidos a lo largo del recorrido, con presencia de equipos médicos y personal de emergencia. Además, ambulancias permanecerán ubicadas en sectores estratégicos para responder ante cualquier situación durante la carrera.

La jornada deportiva no terminará con el cruce de la meta. Después de las competencias, el movimiento continuará cerca del Complejo Cultural Cipolletti con propuestas culturales y una feria gastronómica que reunirá a emprendedores locales.