Cuatro meses después de su salida del Real Madrid, Xabi Alonso firmó por cuatro años de contrato para convertirse en nuevo técnico del Chelsea. El anuncio oficial se realizó en las primeras horas de este domingo y en Stamford Bridge ya trabajan en la planificación de la próxima temporada junto al técnico vasco.

Xabi Alonso, que fue despedido del Real Madrid el pasado 12 de enero tras una etapa marcada por la irregularidad de los resultados y una relación complicada con algunos pesos pesados del vestuario, volverá rápidamente al banco de suplentes. El entrenador tolosarra dio sí al proyecto del Chelsea, siendo este la prioridad del club.

De hecho, el técnico habría visitado Londres a principios de semana para reunirse con la directiva 'blue' y terminar de cerrar los últimos detalles del acuerdo. Según las informaciones, Alonso aceptó un contrato de cuatro temporadas.

La situación del Chelsea ha aceleró definitivamente la operación. El conjunto londinense atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. La reciente derrota en la final de la FA Cup ante el Manchester City lo deja con pocas opciones de disputar competiciones europeas en el 2026/2027.

La inestabilidad en la dirección técnica ha sido otro de los grandes problemas del club. El Chelsea ha tenido tres entrenadores esta temporada, con Enzo Maresca y Liam Rosenior. La llegada de Xabi Alonso pretende cambiar esa dinámica y devolver al equipo a la élite del fútbol inglés y europeo. Con la llegada del nuevo entrenador, el técnico Merengue, iniciará una nueva aventura en la Premier League como líder del nuevo Chelsea.