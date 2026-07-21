La frase de Lionel Messi antes de salir a disputar la final del Mundial 2026 escondía una escena mucho más emotiva de lo que se imaginaba. Yanina Latorre explicó por qué el capitán les pidió a sus compañeros que dejaran todo de lado y se concentraran exclusivamente en el partido contra España, luego de que el video despertara sospechas sobre una posible interna.

Aquellas palabras fueron pronunciadas durante la arenga previa al encuentro decisivo, cuando el plantel todavía permanecía en el vestuario. La tensión propia de la final se había mezclado con la posibilidad de estar ante el cierre de una etapa para varios integrantes de la Selección Argentina, una carga emocional que terminó afectando a los futbolistas minutos antes de ingresar al campo.

Las imágenes solo permitían observar una parte de la conversación y no ofrecían suficiente contexto para comprender el pedido del capitán. Esa falta de información provocó que algunos usuarios relacionaran su mensaje con presuntos problemas internos, fallos arbitrales o situaciones externas que podían haber alterado la preparación del equipo para enfrentar al conjunto español.

Frente a las distintas interpretaciones, Yanina Latorre intervino desde su cuenta personal de X. La conductora respondió el mensaje de un seguidor que le pedía detalles sobre una supuesta polémica dentro de la delegación y descartó que hubiera ocurrido algún conflicto: “No pasó nada, fue la charla despedida de Messi en el vestuario”.

La explicación puso el foco en el estado de ánimo de los jugadores durante esos minutos decisivos. Varios integrantes del equipo se habían quebrado ante lo que podía representar aquella final en la historia del grupo. Lionel Messi, al advertir que la emoción podía desconcentrarlos, buscó contenerlos y les pidió que “se olviden de todo y a jugar”.

Con su aclaración, Yanina Latorre modificó por completo la lectura que se había instalado alrededor del video. El mensaje no estaba relacionado con reclamos por los arbitrajes ni con un enojo puertas adentro, sino con la necesidad de recuperar la concentración después de una arenga que había movilizado profundamente al plantel argentino.

La revelación también mostró la responsabilidad que asumió el capitán antes de uno de los partidos más importantes del torneo. En medio de compañeros emocionados y conscientes del peso de aquella noche, Messi procuró que la Selección Argentina dejara momentáneamente a un lado cualquier sentimiento.