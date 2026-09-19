Yanki Erel no pudo ante Francisco Cerúndolo en el primer punto de la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía, pero después del partido dejó una de las postales de la jornada: su sorpresa por el clima que encontró en el Ruca Che.

El tenista turco reconoció en conferencia de prensa que el marco que presentó el estadio neuquino fue diferente a lo que está acostumbrado a vivir en el circuito. Con una multitud alentando permanentemente al representante argentino, Erel sintió la presión y admitió que eso terminó influyendo en su rendimiento.

“La hinchada se parecía a la de un partido de fútbol, fue muy loco. No estoy acostumbrado a la cantidad de gente que había y la presión me afectó”, señaló el jugador turco luego de la derrota.

Erel también analizó las claves del encuentro y destacó la jerarquía de Cerúndolo, actualmente ubicado entre los mejores jugadores del mundo. Para el turco, ante un rival de ese nivel, las oportunidades son pocas y no se pueden desperdiciar.

“Jugar contra un top, un jugador de elite, significa que no podés dejar pasar ninguna chance. Yo tuve una en el segundo set y no pude aprovecharla. Después, él me quebró y ya no pude hacer más”, explicó.

La derrota, además, tuvo un peso especial para Erel porque estaba representando a Turquía en una serie de Copa Davis. El tenista no ocultó su bronca por no haber podido sumar el primer punto para su país, aunque también remarcó que el partido le dejó una referencia sobre el nivel al que pretende llegar.

“Estoy molesto por el resultado porque vine a representar a mi país y no pude darle el punto”, expresó. Y fue autocrítico sobre la diferencia que encontró frente al argentino: “Mi nivel comparado con el de Cerúndolo es otro y quiero seguir mejorando para estar a esa altura”.

Más allá del resultado, Erel se llevó del Ruca Che una experiencia particular. El público neuquino, que colmó el estadio para acompañar al equipo argentino, fue uno de los aspectos que más llamó su atención y que, según reconoció el propio tenista turco, hizo todavía más exigente su debut en la serie.