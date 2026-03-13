En la Argentina hay dos cosas sagradas: el fútbol y el mate. Y cuando ambos mundos se cruzan, el debate está garantizado. En las últimas horas comenzó a tomar fuerza una noticia que sacudió tanto al ambiente futbolero como al universo matero: una marca de yerba que tendría origen brasileño podría convertirse en sponsor oficial de la Selección argentina en el Mundial 2026.

La protagonista de la historia es Baldo, una empresa que avanza fuerte en el mercado regional y que estaría muy cerca de cerrar un acuerdo con la AFA para acompañar al seleccionado en la próxima Copa del Mundo, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Pero lo que desató el revuelo no fue solo el posible patrocinio, sino el origen del producto. En el frente del envase figura que la yerba proviene de Brasil, un detalle que generó ruido inmediato entre muchos hinchas: ¿una marca brasileña asociada a la camiseta de la Selección argentina?

La historia, sin embargo, tiene más capas. Baldo es la empresa que fabrica la conocida yerba Canarias, una de las más consumidas en Uruguay, y además gran parte de sus envases se producen en Buenos Aires. Es decir, un producto con raíces repartidas entre Brasil, Uruguay y Argentina.

Y ahí aparece el dato que dejó recalculando a más de un fanático del mate: esa misma yerba es la que toman habitualmente dos referentes indiscutidos del plantel campeón del mundo, nada menos que el capitán Lionel Messi y el arquero Emiliano “Dibu” Martínez.

De hecho, durante el Mundial de Qatar 2022 ya se había vuelto viral la imagen de los jugadores viajando con kilos de yerba en sus valijas, en especial de la marca Canarias, fabricada justamente por la empresa Baldo.

Según trascendió, uno de los grandes objetivos de la compañía sería vincular oficialmente la marca con el seleccionado argentino y, especialmente, con algunas de sus figuras más populares. Incluso el acuerdo podría permitir utilizar el nombre, el logo y otros activos comerciales del equipo campeón del mundo.

Mientras tanto, la noticia también encendió alarmas en el sector yerbatero argentino. Aunque el país es el principal productor y consumidor de yerba mate del mundo, varias empresas locales miran con atención el avance internacional de marcas brasileñas, que vienen apostando fuerte al marketing global del mate.

Por ahora, el acuerdo todavía no fue confirmado oficialmente, pero el rumor ya instaló una discusión que mezcla orgullo nacional, negocios y tradiciones. Porque si hay algo que en Argentina se defiende con pasión es la camiseta… y también el mate.