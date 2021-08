El gobierno de Gutiérrez, en procura de levantar cabeza

No ha sido un tiempo fácil para los gobernantes, porque la sociedad viene de sufrir el efecto combinado de la pandemia y la crisis económica. El malhumor social no es bueno para los gobernantes, y Neuquén no ha sido la excepción. En el contexto de la malaria y el descrédito de la política, el gobierno de Omar Gutiérrez está obligado a levantar cabeza, sobreponerse y tirar para adelante. No solo para conservar un margen de gobernabilidad razonable, sino también para intentar plantar un rumbo electoral en el MPN, es decir, dejar abierto el camino más favorable a sus propios intereses.

La gestión neuquina tiene una autopercepción positiva tras pasar el complicado julio. Afirma el gobierno que ha recuperado no menos de 7 mil puestos de trabajo que se habían perdido entre la pandemia y la caída petrolera registrada en Vaca Muerta en los dos últimos años. Dice con cierto orgullo que ha vacunado con dosis completa a 34 por ciento de la población mayor de 18 años. Son dos puntos resaltados: uno que hace a la economía, traducida en recuperación de puestos laborales; el otro, a la salud en pandemia, que indica -con la relatividad del caso argentino- que se ha avanzado más que en otros distritos con el esquema de vacunación.

Lo que no gusta o conviene, no se habla, como suelen hacer todos los gobiernos. La realidad dista de ser amable o condescendiente con la gestión Gutiérrez. De hecho, hay factores muy duros que pueden complicar seriamente el escenario. La política social asistencial tradicional del MPN, por ejemplo, que está entrando en crisis por su desproporcionado crecimiento. Los planes, los subsidios, integran una bolsa sin fondo que preocupa a los actuales administradores; y, pegado con eso, va la creciente presión extorsiva de las “organizaciones sociales”, eufemismo que agrupa a sectores Estado-dependientes revestidos con ideología. Esos sectores, parasitarios de un Estado que los alimenta procurando quitarse presión social directa, demandan una paritaria equivalente a la de los gremios estatales, mientras “venden” su responsabilidad en el manejo de una masa también creciente de indigentes concentrados en los suburbios capitalinos.

Los rubros insatisfechos de la economía también aumentan su presión demandante. La temporada turística invernal es desastrosa. No ayudó la naturaleza, pues la sequía se mostró en toda su aridez aterradora en julio. Poca nieve, poca lluvia: la cordillera está cerrando uno de los ciclos más secos de los últimos años, y el turismo vinculado con la nieve no tuvo ni siquiera para empezar. La actividad comercial tampoco se recupera, pues el consumo sigue bajo, con caída relativa en las ventas de los grandes centros. La ganadería estará escasa de forraje y de agua. Si no estuviera Vaca Muerta y su creciente recuperación, el panorama sería completamente desolador, pues quedaría en pie solamente el empleo público y sus subsidiados. Lejos está Neuquén de recuperar empuje dinamizador, y este es el principal sapo que deberá tragarse el MPN, acostumbrado a prometer paraísos en islas de profundos abismos repletos de hidrocarburos.

En este contexto, el MPN gubernamental expondrá su interna, por primera vez en la historia, en unas PASO nacionales, el 12 de septiembre. Mientras eso ocurra, estará en marcha la campaña electoral capitalina, para elegir concejales el 10 de octubre, y votar una cuestionada ante la justicia enmienda a la carta orgánica. Todo sucede al mismo tiempo, como en una película de Christopher Nolan, quizá con menos efectos visuales. Es posible que el resultado equivalga igualmente a los finales inciertos del cineasta de El Origen y Tenet: el proceso de reacomodamiento interno con rumbo al 2023 en el MPN no está para nada definido, pero una parte significativa se está concretando en estos momentos.