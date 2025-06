Álvaro Angulo: gol y polémica contra la dirigencia de Independiente

Álvaro Angulo volvió a mostrar toda su garra en la Copa Argentina. En un partido que no solo fue uno de los pilares en defensa, sino que también anotó el gol que le dio la clasificación a Independiente frente a Gimnasia de Mendoza en San Luis. Sin embargo, el festejo se vio opacado por las declaraciones explosivas que dio tras el encuentro.

Con la sinceridad como bandera, el ecuatoriano fue claro: “Hablé con los directivos y nunca me cuidaron en Independiente. Cuando se dijo que la decisión dependía del jugador se rompió la relación, no tengo temor en decirlo. Esa es mi bronca con ellos, no supieron manejar las cosas”. Palabras que no dejan lugar a dudas sobre el clima que se vive puertas adentro del club.

Pero Angulo fue aún más allá y abrió un interrogante sobre su continuidad: “Hoy estoy tranquilo y solo pienso en Independiente, por eso jugué; no puedo confirmar si me voy o me quedo. Al hincha le digo que desde que estoy acá di todo por la institución; estoy triste".

La tensión no quedó solo en la dirigencia. También apuntó contra algunos medios a los cuales acusó de difundir noticias falsas que afectaron a su familia y dañaron su imagen. “Uno escucha noticias y los comentarios no fueron buenos, me preocupa por mi familia. Hay periodistas malintencionados que solo contaron una versión; nunca dejé de entrenar como dijeron y tampoco vinieron a preguntarme qué pasaba”.

En medio del conflicto, Angulo destacó el respaldo que sintió dentro del grupo: “Pude sentir el afecto y el respaldo del cuerpo técnico y mis compañeros. Le manifesté al presidente mi enojo; en ningún momento puse mala cara por nada, no debería ser así, pero es fútbol y tenemos que acostumbrarnos”.

Así, mientras en la cancha se muestra como un jugador clave y vital para el equipo, fuera de ella Ángulo vive una realidad de desencuentros que tensiona el ambiente y pone en jaque su futuro en el club.