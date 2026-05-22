25 de Mayo: la patria que nació en medio de disputas

Cada 25 de Mayo la Argentina vuelve al Cabildo, a los paraguas y a la épica escolar. Pero detrás del relato oficial existe otra Revolución de Mayo: más humana, más contradictoria y mucho menos heroica.

Eso es justamente lo que recupera La revolución es un sueño eterno, la gran novela de Andrés Rivera publicada en 1987.

Rivera elige narrar Mayo desde la derrota. Su protagonista es Juan José Castelli, integrante de la Primera Junta y uno de los revolucionarios más radicales de 1810. Pero la novela no muestra al orador encendido de la Revolución, sino a un hombre enfermo, perseguido políticamente y consumido por un cáncer de lengua mientras escribe sus memorias en un cuaderno de tapas rojas.

En ese recorrido, Castelli repasa las disputas internas, las traiciones y el fracaso de aquella utopía que prometía una patria distinta. Y en medio de esa agonía aparece la pregunta central de la novela: “¿Qué revolución compensará las penas de los hombres?”.

Ahí está la enorme vigencia de Rivera. Porque no escribe solamente sobre 1810. También escribe sobre las derrotas argentinas, sobre los sueños políticos inconclusos y sobre un país que parece repetir eternamente sus tensiones fundacionales.

Castelli protagonista de la novela de Andrés Rivera.

La Revolución de Mayo no fue un bloque uniforme. Hubo proyectos distintos de país y Castelli representaba quizá el más profundo y transformador: romper realmente con el orden colonial y construir igualdad política y social. Tal vez por eso terminó derrotado y olvidado.

Sin embargo, Rivera lo rescata del bronce y lo devuelve lleno de dudas, contradicciones y dolor. Lo convierte otra vez en un hombre. Sus próceres transpiran, se equivocan y sienten miedo. Muy lejos de las estatuas y de los manuales escolares.

Y acaso ahí radique la fuerza de esta novela: en recordar que la patria no nació de un consenso perfecto, sino de una pelea feroz de ideas que todavía sigue abierta.

Por eso leer esta novela en vísperas del 25 de Mayo resulta tan necesario. Porque obliga a abandonar la comodidad del relato escolar y pensar la Revolución como un conflicto vivo, lleno de tensiones que aún atraviesan a la Argentina.