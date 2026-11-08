El acuerdo clave entre Neuquén y el Gobierno nacional que atenderá la demanda habitacional en Centenario

De cara al último año de su actual administración, y a la espera de que confirme su muy posible búsqueda de la reelección hasta el 2031, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa acelera en una de las políticas que trazan la segunda etapa de su gestión: la adjudicación de terrenos o la entrega de viviendas sociales para atender la demanda habitacional que existe en diferentes puntos de la región norpatagónica.

Por ejemplo ayer, en un acto que se llevó adelante en un estadio Ruca Che colmado, Figueroa y el intendente de la Capital, Mariano Gaido encabezaron la entrega de 2.200 lotes con servicios en distintos barrios de la ciudad para que más familias puedan acceder al sueño de la casa propia.

Para que esos sueños se hagan realidad, el Ejecutivo neuquino puso en marcha una iniciativa de entrega de créditos hipotecarios no bancarizados para que familias que tengan ingresos que puedan probar (un trabajo en blanco o monotributo) tengan la posibilidad de construir sus propias viviendas, con tasas bajas y a pagar en muchos años.

En este contexto, que se enmarca en el programa integral Neuquén Habita, el lunes 2 de noviembre se materializó en Buenos Aires un acuerdo clave para darle continuidad a las soluciones habitacionales, en este caso en la localidad de Centenario, una de las más significativas de la provincia en términos de densidad poblacional, solamente por detrás de la capital provincial y de Plottier.

El gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo firmaron el traspaso para que Neuquén tome posesión del plan Procrear en Centenario, que implica la ejecución de un desarrollo integral de 140 viviendas, cuya ejecución quedó frenada en diciembre del 2023 ante la decisión del Ejecutivo nacional en ese momento de paralizar muchos numerosos proyectos vinculados con la obra pública.

Procear fue un programa de créditos para la construcción de viviendas creado por decreto en el año 2012, durante la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Se frenó en el 2018 (administración de Mauricio Macri) y volvió a ponerse en marcha en 2020, en plena pandemia por el Covid-19 y bajo el mandato nacional de Alberto Fernández. Finalmente, el Ejecutivo de Javier Milei tomó la decisión de disolverlo en 2024.

El complejo de viviendas en Centenario quedó paralizado en diciembre del 2023 y, desde entonces, se encuentra en las mismas condiciones. Sin embargo, a partir del convenio que se rubricó el pasado lunes en la Casa Rosada, los trabajos serán reactivos para dar más soluciones habitacionales en la ciudad neuquina.

El proyecto integral consiste en 140 viviendas (son departamentos y dúplex de 65 metros cuadrados con dos dormitorios) que, como se mencionó, hoy están paralizadas, aunque con un grado significativo de avance.

Si bien el Gobierno de Neuquén todavía no precisó detalles acerca del presupuesto para terminar las viviendas, llamado a licitación y plazos previstos para la finalización del complejo, ya se sabe que las obras se harán a través del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) de la provincia.

El desarrollo de la actividad hidrocarburífera producto de la explotación de los recursos que alberga Vaca Muerta genera un significativo crecimiento demográfico en toda la provincia. De hecho, el propio Rolando Figueroa estimó que, para el cierre del 2026, habrán llegado alrededor de 30.000 nuevas personas a Neuquén, lo cual representa una ciudad completa de la envergadura de Chos Malal, por ejemplo.

Este panorama de situación implica el desarrollo de soluciones habitacionales en todo el territorio norpatagónico que, en los próximos años, tendrá un crecimiento poblacional exponencial no solamente por la cuestión laboral, sino por la tendencia de las familias de marcharse de las grandes ciudades hacia centros urbanos más pequeños y, por consiguiente, tranquilos.