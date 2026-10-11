Andacollo definió al candidato a intendente en 2027: irá con el sello de Comunidad

Las elecciones 2027 están a la vuelta de la esquina y, de a poco, comienzan a darse algunas definiciones que empiezan a calentar el clima político de Neuquén.

En territorio norpatagónico no se llevarán a cabo únicamente los comicios provinciales -donde el gobernador Rolando Figueroa buscaría la reelección hasta 2031-, sino que también irán a las urnas todos los municipios que conforman la jurisdicción. Por supuesto, lo mencionado dispondrá una nueva composición de la Legislatura y de los concejos deliberantes de cada localidad.

En este contexto, la pequeña localidad de Andacollo, situada en el norte neuquino y con alrededor de 5.000 habitantes permanentes, irá a las urnas el próximo año -todavía sin fecha confirmada- con algunas definiciones sustanciales en lo que respecta a la oferta electoral.

Lo concreto es que el Gobierno municipal ya definió a su candidato para darle continuidad a la gestión que encabeza Manuel San Martín por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), quien debe abandonar la Intendencia en 2027 porque alcanzará los dos mandatos (ocho años) de administración.

Fuentes del Ejecutivo municipal le confiaron a MejorInformado que la decisión está tomada y que se formalizaría en los próximos días.

La persona que buscará suceder a San Martín es Daniela Bossio, secretaria de Capacitación, quien según pudo saber este medio reunió consenso mayoritario en una asamblea que se realizó hace semanas. La funcionaria tendrá el total respaldo del Gobierno municipal.

Pero en todo esto existe una particularidad: Bossio competirá con el sello de Comunidad el año que viene, es decir, por fuera del MPN que es el espacio que hoy conduce Andacollo. Esto está relacionado con un compromiso del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa de darle la potestad al intendente de definir a su sucesor para darle continuidad a la misma línea ideológica.

La relación entre el Gobierno de Neuquén y el Ejecutivo de Andacollo

Rolando Figueroa tiene una sensibilidad especial con Andacollo debido a que es su lugar de nacimiento. Sin embargo, más allá de la cuestión estrictamente “nostálgica”, mantiene un buen vínculo con el propio Manuel San Martín y ambos trabajan en conjunto para desarrollar obras de infraestructura en la localidad.

En ese sentido, se destaca la pavimentación de 15 cuadras en la localidad -cuyas obras tuvieron cierto retraso por las intensas lluvias que se registraron en las últimas semanas-, mejoras en el camping ubicado sobre la Ruta 43 cruzando el puente del Río Neuquén, un plan de desagües por la caída de agua que genera el deterioro de calles todavía no asfaltadas y el Centro Deportivo Comunitario (CDC) que está construyendo el Gobierno provincial, el cual presenta un avance cercano al 60%.

Las obras se llevan a cabo con mayor financiamiento de la provincia, aunque algunas cosas se desarrollan con fondos de las cuentas municipales, como por ejemplo un estudio para saber dónde asfaltar y cómo hacerlo.





