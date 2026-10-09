Conmoción en Andacollo tras la muerte de la madre del intendente Manuel San Martín

La comunidad de Andacollo atraviesa horas de profundo pesar tras el fallecimiento de Ida del Carmen Gutiérrez, madre del intendente Manuel San Martín. La mujer murió el jueves 8 de octubre, a los 89 años, y su partida generó numerosas expresiones de afecto y acompañamiento en la localidad del norte de Neuquén.

La noticia tuvo repercusión tanto en el ámbito familiar como en la vida institucional del municipio. Ida era también abuela de Beatriz “Bety” Gutiérrez, quien se desempeña como secretaria de Promoción Social de esa municipalidad.

A través de un comunicado oficial, la Municipalidad de Andacollo expresó sus condolencias al intendente, a Bety, a los demás hijos e hijas de la mujer, a sus nietos y al conjunto de sus seres queridos. El mensaje institucional reflejó el acompañamiento de la comunidad ante la pérdida.

El acompañamiento de Huinganco y Las Ovejas

El dolor por la muerte de Ida del Carmen Gutiérrez trascendió los límites de Andacollo y llegó a otras localidades del norte neuquino. Las municipalidades de Huinganco y Las Ovejas hicieron llegar sus mensajes de condolencias mediante placas de duelo, en una muestra de solidaridad con Manuel San Martín y su familia.

En una región donde los vínculos entre las comunidades y sus instituciones forman parte de la vida cotidiana, las expresiones de apoyo adquirieron un significado especial. El acompañamiento de las localidades vecinas se sumó al de los habitantes de Andacollo, que hicieron llegar sus saludos y abrazos a los familiares de Gutiérrez.

Vecinos recordaron a Ida como una mujer luchadora y solidaria

Las redes sociales de la Municipalidad de Andacollo se convirtieron en un espacio de despedida. Tras la publicación de la necrológica, decenas de vecinos, amigos y personas cercanas compartieron mensajes para recordar a Ida y acompañar a sus seres queridos.

Entre los comentarios se repitieron palabras como “luchadora”, “gran mujer” y “mamá ejemplar”. Quienes la conocieron destacaron su humildad, su dedicación a la familia y su disposición para ayudar a los demás.

Los mensajes también reflejaron amistades construidas a lo largo de décadas y recuerdos compartidos que dejaron una huella en la comunidad. “Nos deja el mejor de los recuerdos” y “gracias doña Ida por su hermosa amistad” fueron algunas de las expresiones que acompañaron la despedida.

Otras personas eligieron palabras de fe y esperanza para expresar sus condolencias, con oraciones y deseos de descanso en paz para la mujer.

Una despedida que reunió a la comunidad

La muerte de Ida del Carmen Gutiérrez movilizó muestras de afecto dirigidas no sólo al intendente, sino también a sus hijos, nietos y demás familiares. En cada mensaje quedó expresado el reconocimiento a una mujer que, según recordaron sus vecinos, se distinguió por su trabajo, su solidaridad y sus vínculos personales.

En Andacollo, el adiós a Ida se transformó así en una expresión colectiva de acompañamiento. Las condolencias de los municipios vecinos y los mensajes de quienes compartieron parte de su vida con ella se sumaron al abrazo de una comunidad que acompaña a la familia San Martín en un momento de profundo dolor.