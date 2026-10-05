Figueroa reveló que más de 100 personas por día llegan a vivir a Neuquén

Más de 100 personas llegan diariamente a vivir a Neuquén, una dinámica que refleja el crecimiento que atraviesa la provincia y que, al mismo tiempo, incrementa la demanda de infraestructura y servicios públicos. El dato fue destacado por el gobernador Rolando Figueroa durante una entrevista con Clarín, en la que analizó la realidad económica y productiva neuquina.

“Todos los días llegan más de 100 nuevos neuquinos a vivir en la provincia. Es como fundar un pueblo de 30.000 habitantes todos los años”, afirmó Figueroa. El mandatario sostuvo que Neuquén es una provincia que genera oportunidades y vinculó ese movimiento poblacional con los desafíos que debe afrontar el Estado para acompañar su expansión.

Uno de los principales impactos se observa en la educación. Según explicó el gobernador, el próximo año ingresará a las escuelas la misma cantidad de alumnos hijos de migrantes que de nacidos en la provincia. “Eso genera la obligación de producir cada vez más bienes y servicios públicos respecto de otras provincias”, señaló.

Más población y mayores necesidades de infraestructura

Frente a este escenario, Figueroa aseguró que Neuquén es la provincia que más invierte en infraestructura y educación. También destacó indicadores vinculados con la actividad económica, como las ventas en supermercados, el patentamiento de vehículos, la generación de nuevos puestos de trabajo regularizados y la creación de nuevas empresas.

Durante la entrevista con Clarín, el gobernador afirmó además que Neuquén logró disminuir la pobreza un 45% y la desocupación un 65%. También señaló que se transformaron 30.000 planes sociales y que varios fueron convertidos posteriormente en puestos de trabajo genuino a través de un programa provincial, acompañado por capacitaciones para ingresar a la industria.

El crecimiento poblacional se produce mientras Neuquén busca transformar los recursos generados por Vaca Muerta en infraestructura para sostener su expansión. Figueroa reconoció que la provincia arrastra un atraso en esa materia y planteó la necesidad de continuar invirtiendo para responder a una dinámica que, según graficó, equivale a sumar una localidad de 30.000 habitantes cada año.