Comunidad ya tiene sus alfiles y Figueroa completó el tablero para jugar sus fichas el Día de los Enamorados

Los neuquinos irán a votar el próximo año en chancletas y con flores y bombones en las manos. Es que las elecciones provinciales se van a desarrollar el domingo 14 de febrero, en plena temporada de verano, días antes de la tradicional Fiesta Nacional de la Confluencia en la Isla 132 (del 18 al 21 de febrero) y durante el tradicional Día de los Enamorados.

De esta manera, Neuquén se convertirá en 2027 en la provincia que abra el calendario electoral. Rolando Figueroa busca despegarse de la polarización a nivel nacional y asegurar la continuidad del proyecto provincialista hasta el 2031, aunque todavía no está confirmado que el mandatario neuquino siga a la cabeza del mismo.

Junto con las elecciones para definir gobernador, vicegobernador y la nueva composición de la Legislatura (35 diputados titulares), el 14 de febrero de 2027 se definirá intendente y concejales en la mayoría de los municipios de la provincia. Algunos de primera categoría y todos los de segunda y tercera categoría (que no tienen Carta Orgánica).

Los municipios que no votan el 14 de febrero

Sin embargo, hay algunas excepciones. Por ejemplo Plottier, una de las ciudades más importantes de la provincia en términos de densidad poblacional, celebra sus elecciones municipales el primer domingo de septiembre por Carta Orgánica. De esta manera, el año que viene los comicios se van a desarrollar el 5 de mencionado mes. La misma situación se da en Rincón de los Sauces.

Plaza Huincul, por su parte, debe votar de manera separada de la provincia por al menos 90 días. De esta manera, su intendente Claudio Larraza podría realizar la convocatoria para después de junio.

Finalmente está el caso de Villa la Angostura, la localidad cordillerana donde usualmente las elecciones se desarrollan el mismo día que los comicios de carácter presidencial (así ocurrió en 2023). Pero la decisión final deberá tomarla el intendente Javier Murer.

Los candidatos a intendente de Comunidad que buscan repetir mandato

Chos Malal: Nicolás Albarracín



Junín de los Andes: Luis Madueño



Senillosa: Lucas Páez



Aluminé: Diego Victoria



Añelo: Fernando Banderet



El Chocón: Pablo Di Fonzo



Picún Leufú: Perla Díaz



Las Lajas: Pablo Cortez



Villa Pehuenia-Moquehue: Arturo de Gregorio



Caviahue: Oscar Mansegosa

Algunos de estos nombres llegaron al poder en 2023 por el Movimiento Popular Neuquino (MPN). Sin embargo, están respaldados por el gobernador Rolando Figueroa. A esto hay que sumar que el MPN definió no presentar candidatos en ninguna contienda de cara al 2027.

Los intendentes que cumplirán dos mandatos consecutivos en 2027 y que deberán abandonar el Sillón Municipal son Carlos Koopmann de Zapala (el candidato será su hermano Diego), Carlos Saloniti de San Martín de los Andes (el candidato será Max Knull) y Mariano Gaido de Neuquén (la postulante será su actual jefa de Gabinete, María Pasqualini).

Los candidatos nuevos de Comunidad

San Patricio del Chañar: Silvana Cerdá



Andacollo: Daniela Bossio



Buta Ranquil: Banina Lincheo



Piedra del Águila: Micaela Benítez

Todo esto, sumado a los municipios más pequeños y a las comisiones de fomento de la provincia, completa el tablero de Rolando Figueroa en su búsqueda de sostener los territorios que ya controla y de captar los pocos que aun no le son propios, más allá de un buen vínculo entre el Ejecutivo provincial y todas las localidades de la región.

Aun resta definir, en el seno de Comunidad, quién será el candidato a gobernador provincial, algo a lo que puede aspirar Rolando Figueroa en caso de desearlo porque el actual es su primer mandato.

También habrá que ver, en caso de que Figueroa siga liderando el proyecto, quién lo acompaña en la boleta como vicegobernador o vicegobernadora, un cargo que en la provincia perdió cierta relevancia a partir de lo que fue la destitución de Gloria Ruiz del cargo por inhabilidad moral.