Rumbo al 14 de febrero, Comunidad presentó sus candidatos para 2027

La convocatoria a las elecciones provinciales del 14 de febrero de 2027 comenzó a traducirse en definiciones partidarias. Comunidad, la fuerza del gobernador Rolando Figueroa, presentó a sus candidatos en distintas localidades neuquinas y difundió una nómina que permite conocer parte de la oferta política con la que afrontará el próximo proceso electoral.

La senadora nacional Julieta Corroza, presidenta del partido, acompañó el anuncio con un mensaje sobre la continuidad del proyecto provincial y el trabajo de sus equipos locales. La presentación se produjo después de que Figueroa explicara su intención de separar el debate electoral neuquino de la confrontación política nacional.

El listado difundido incluye a Nicolás Albarracín en Chos Malal; Luis Madueño en Junín de los Andes; María Pasqualini en Neuquén capital; Claudio Larrazá en Plaza Huincul; Max Knüll en San Martín de los Andes; Silvana Cerda en San Patricio del Chañar; Lucas Páez en Senillosa; Diego Koopmann en Zapala; Diego Victoria en Aluminé; Daniela Bossio en Andacollo; Fernando Banderet en Añelo; Banina Lincheo en Buta Ranquil; Pablo Cortez en Las Lajas; Marina Martínez en Loncopué; Yanina Huilipán en Mariano Moreno; Perla Díaz en Picún Leufú; Micaela Benítez en Piedra del Águila; y Pablo Di Fonzo en El Chocón. En Plottier, todavía no hay nombres.

La nómina continúa con Arturo de Gregorio en Villa Pehuenia; Gloria Balderrama en Vista Alegre; Enrique Candia en Las Ovejas; Ricardo Esparza en Bajada del Agrio; Leo Figueroa en Barrancas; Oscar Mansegosa en Caviahue; Néstor Fuentes en El Cholar; Diego Puentes en El Huecú; Luis Sepúlveda en Huinganco; Lucrecio Varela en Las Coloradas; Víctor Ortega en Los Miches; Juan Carlos Montesinos en Taquimilán; Martín González en Tricao Malal; Andrea Campo en Aguada San Roque; Matías Castillo en Covunco; Ángel Gabriel Villar en Coyuco; y Marcelo Kilapi en Chorriaca.

También fueron mencionados Lucy Leiva en El Sauce; Alejandra Vázquez en Los Guañacos; Damián Pereyra en Los Catutos; Gabriel Rojas en Los Chihuidos; Chicho Aravena en Manzano Amargo; Silvia Suárez en Octavio Pico; Marcelo Pino en Paso Aguerre; David Altamirano en Quili Malal; Nicolás Sifuentes en Ramón Castro; Víctor Lópezen Santo Tomás; Luciana Zúñiga en Sauzal Bonito; Ulises Herrera en Varvarco; Pablo Castillo en Villa del Curi Leuvu; Florentino Poblete en Nahueve; José Freire en Villa del Puente Picún; Roxana Chávez en Traful; y Mariela Colla en Villa Meliquina.

La convocatoria provincial fue formalizada a través del Decreto 1860/2026. En ese marco, la presentación de Comunidad representa un avance en la organización de su participación electoral y amplía los anuncios locales que habían comenzado durante la semana con candidaturas como la de Diego Koopmann en Zapala.