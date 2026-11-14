Cutral Co ya tiene fecha de elecciones municipales: Rioseco convocó a votar el 14 de febrero de 2027

El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, firmó el decreto que convoca a elecciones municipales para el domingo 14 de febrero de 2027. En los comicios se elegirán al próximo jefe comunal y a los representantes que integrarán el Concejo Deliberante.

La fecha coincide con las elecciones provinciales, tal como establece el decreto firmado por el jefe comunal. La convocatoria se concreta en el marco del acuerdo que Rioseco venía analizando con el gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido.

Según lo dispuesto en la normativa, estarán en juego un cargo de intendente, nueve bancas de concejales titulares y cinco suplencias. La cantidad de representantes a elegir responde a lo establecido por la Carta Orgánica Municipal.

Elecciones provinciales

En una decisión conjunta, las elecciones en la provincia del Neuquén y en la capital de la jurisdicción norpatagónica se desarrollarán el 14 de febrero del 2027. Fue a través de decretos firmados por el gobernador, Rolando Figueroa y por el jefe comunal, Mariano Gaido.

Se elegirán gobernador y vicegobernador, 35 diputados provinciales titulares y 18 suplentes. También se renovarán autoridades municipales, de comisiones de fomento y de los 14 distritos escolares de la provincia.

En tanto, el lunes 16 de noviembre se publicará el padrón electoral provisorio. Los electores podrán consultar sus datos y presentar reclamos o impugnaciones hasta el viernes 11 de diciembre. El padrón definitivo se publicará el 28 de diciembre.