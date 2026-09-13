Elecciones 2027: el intendente neuquino que irá por un nuevo mandato y los que podrían transitar el mismo camino

El 2026 marca las vísperas de un año que será electoral en la Argentina, donde no solamente se definirá el futuro político del país a nivel nacional producto de la contienda presidencial, sino que además se definirá el rumbo de los próximos cuatro años en las 24 jurisdicciones del territorio, en cientos de municipios y en las dos cámaras que conforman el Congreso de la Nación: Senadores y Diputados.

El futuro electoral de las provincias dependerá del calendario que fije el Gobierno de Javier Milei para la contienda presidencial, en un muy posible escenario de no suspensión de las PASO. En este sentido, es probable que se sostengan fechas similares al 2023. Es decir, que las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias sean en agosto y que las generales se lleven a cabo en octubre, dentro de poco más de un año.

En Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa ya confirmó que desdoblará las elecciones provinciales de las nacionales para evitar un efecto arrastre a favor de La Libertad Avanza (LLA), que posiblemente presente un candidato propio en territorio norpatagónico. Aunque no dio fechas, es probable que la contienda en la jurisdicción se realice en agosto o septiembre del 2027.

Un aspecto sobre el que tampoco hay demasiada claridad es si Figueroa irá por la reelección, algo a lo que podría aspirar teniendo en cuenta que actualmente transita su primer mandato al frente de la Gobernación. Cada vez que es consultado sobre este tema sostiene que aún hay tiempo para las definiciones y que prefiere enfocarse en la gestión.

El mapa electoral en los principales municipios de Neuquén

En los últimos días, el intendente de Villa Pehuenia-Moquehue, Arturo de Gregorio confirmó su intención de buscar un nuevo mandato en los comicios municipales del año que viene. El motivo tiene que ver con darle continuidad a los proyectos de gestión que aun están en carpeta. Claro está que, más allá de esto, habrá que ver si tiene el respaldo popular mayoritario.

Si bien es cierto que la mayoría de los jefes comunales de Neuquén evitan hablar de la cuestión electoral y se enfocan en la gestión -en línea con lo que hace Figueroa a nivel provincial-, muchos transitan su primer mandato como intendentes y podrían continuar en el cargo hasta 2031 si así lo desearan.

Entre los principales que se encuentran en dicha condición aparece Esteban Cimolai, el intendente de Centenario que podría buscar un nuevo mandato en 2027. Se desempeñó como jefe comunal de la localidad entre 2015 y 2019, pero entre dicho año y 2023 se dio la gestión de Javier Bertoldi.

En Cutral Co sucede algo similar, de modo que el intendente Ramón Rioseco podría apostar por un nuevo ciclo al frente de la Intendencia ya que se desempeñó dos veces más como jefe comunal, pero entre 2007 y 2015. Los ocho años posteriores ocupó el cargo su hermano José, ya fallecido.

Entre los intendentes que responden al gobernador Rolando Figueroa, tienen la posibilidad de pelear por un nuevo mandato el año que viene Lucas Páez (Senillosa), Nicolás Albarracín (Chos Malal), Luis Madueño (Junín de los Andes), Claudio Larraza (Plaza Huincul) y Javier Murer (Villa la Angostura).

En Plottier, una de las ciudades más importantes de la provincia, el panorama electoral aun no está claro teniendo en cuenta que la actual jefa comunal, Malena Resa asumió por un hecho inusual: la renuncia del intendente electo en 2023 Luis Bertolini acorralado por presunta corrupción en la Administración Pública.

Los intendentes que deberán abandonar el Sillón municipal

El caso más emblemático es el de Mariano Gaido, el intendente de la capital provincial, quien transita su segundo mandato al frente del Ejecutivo y el año que viene no podrá volver a postularse. No obstante, es posible que alguien de su riñón ocupe el cargo a partir de diciembre del 2027 si es que los ciudadanos respaldan la continuidad del proyecto.

Otro caso es el de Carlos Koopmann, el intendente de Zapala, quien tampoco puede volver a presentarse como candidato para continuar en el cargo en las elecciones de 2027 porque este es su segundo período al frente del Ejecutivo.

Otros jefes comunales destacados que están en la misma condición son Carlos Saloniti (San Martín de los Andes), Norma Sepúlveda (Rincón de los Sauces) y Julio Hernández (Piedra del Águila), entre otros.

Hasta ahora, pocas certezas

Por el momento, entre los intendentes neuquinos que tienen la posibilidad de darle continuidad a la gestión entre 2027 y 2031, solamente Arturo de Gregorio (Villa Pehuenia-Moquehue) confirmó su intención de ir por un nuevo ciclo al frente del Ejecutivo.

La decisión de muchos jefes comunales, sobre todo de los que pertenecen al partido Comunidad que fundó Rolando Figueroa, seguramente dependerá de si el Gobernador irá o no por un nuevo mandato a nivel provincial, algo que hoy se mantiene como una incógnita.

Esto tiene que ver con que la mayoría de ellos dependen del respaldo económico del Gobierno provincial para llevar adelante obras de infraestructura claves para mejorar la calidad de vida de los vecinos.