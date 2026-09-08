El intendente de Villa Pehuenia-Moquehue, Arturo de Gregorio, confirmó que irá por la reelección en los comicios del año que viene para terminar los proyectos de gestión. El jefe comunal transita actualmente su primer mandato al frente de la localidad neuquina.

El intendente sostuvo que está habilitado para competir por un nuevo mandato -ya que transita el primero y son dos permitidos de manera consecutiva- y explicó que la decisión responde a la intención de completar las obras y proyectos que comenzaron durante su actual gestión.

En ese sentido, destacó el compromiso asumido con los vecinos de la localidad y el trabajo articulado con el Gobierno de Neuquén para avanzar en distintas iniciativas en términos de obras de infraestructura.

Valoró además el rol del equipo que lo acompaña en la gestión municipal y señaló que continuará trabajando junto a sus colaboradores, a quienes atribuyó parte de los resultados alcanzados durante el actual período.

De esta manera, el intendente oficializó su intención de buscar la reelección en los comicios de 2027, en una contienda que definirá las autoridades municipales para el período 2027-2031.









