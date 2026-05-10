En Neuquén hay poco ruido y pocas nueces de cara a las elecciones provinciales 2027, donde los ciudadanos volverán a elegir Gobernador, conformación de la Legislatura y también intendentes en todos los municipios del territorio norpatagónico.

Sin embargo, es un hecho que el gobernador Rolando Figueroa desdoblará los comicios provinciales de los nacionales -tal como ocurrió en 2023- con el objetivo de que no exista un efecto arrastre en la boleta hacia La Libertad Avanza, teniendo en cuenta que es muy probable que Javier Milei busque la reelección presidencial.

Lo que no está claro aun es el mes para desdoblar las elecciones, de modo tal que dependerá de si se eliminan o no las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el ámbito legislativo. En caso de que eso suceda, es muy probable que agosto sea el período para que los neuquinos asistan a las urnas, tal como adelantó hace semanas el propio Figueroa durante un evento del Turismo Carretera en Centenario.

Otro punto que debe definirse es la búsqueda de la reelección de Rolando Figueroa como gobernador de Neuquén, algo que aun no es un hecho de acuerdo a lo que afirmó el propio mandatario.

Gran frente electoral

Un aspecto en el que sí hay un poco más de claridad es que Figueroa conformará un gran frente que reúna a varios partidos políticos -como pasó con La Neuquinidad en los comicios legislativos del año pasado- en un muy probable escenario de enfrentamiento mano a mano con La Libertad Avanza, que deberá definir un candidato.

Sin embargo, en las elecciones tanto provinciales como municipales del próximo año se presentarán otros partidos políticos. En ese sentido, habrá que ver por ejemplo qué sucede con el peronismo, hoy fragmentado entre el sectores que responden a Oscar Parrilli, a Darío Martínez y al propio Figueroa, que tiene en sus filas muchos dirigentes con extracción justicialista.

Uno de los espacios que dará apoyo a Figueroa de cara a las elecciones 2027 es Primero Neuquén, el cual está encabezado por el intendente capitalino, Mariano Gaido y obtuvo reconocimiento definitivo por parte de la Justicia el año pasado.

Durante la semana, Figueroa se mostró con Gaido durante una recorrida por dos obras claves en la Capital que tuvieron el respaldo del Ejecutivo provincial: la Avenida Mosconi que transformará el mapa vial de la ciudad y la pavimentación sobre la Avenida Crouzeilles, determinante para mejorar la circulación en la región.

Elección para diputados nacionales

El año que viene no será solamente de elecciones provinciales para Neuquén, sino que también se renuevan dos bancas en la Cámara de Diputados (Pablo Todero y Gabriela Muñoz).

En ese sentido, la coalición que conduce Figueroa buscará incrementar su representatividad legislativa en el Congreso, donde actualmente están las manos de Julieta Corroza (Senado) y Karina Maureira (Diputados).

Los meses venideros serán determinantes para el oficialismo en su objetivo de conformar un gran frente electoral que dé batalla en distintos flancos a La Libertad Avanza (LLA). Eso incluye, desde ya, el apoyo de la mayoría de los intendentes de la Provincia.



