Pedro Sánchez no solo busca ganar hoy las elecciones: necesita además una mayoría parlamentaria que le permita seguir gobernando España. Se trataría de un verdadero milagro político. Ocho desgastantes años de gobierno habrían sacado de carrera a cualquier otro dirigente, pero no a él. Entre otras cosas, sobrevivió a una pandemia que se llevó puestos a varios presidentes en todos lados y a los efectos de la guerra en Ucrania, que hicieron temblar las certezas de toda la Unión Europea. Y también a las críticas por su obsesión de condenar todo lo que hizo Israel después del 7 de octubre, en contraste con su tibieza frente al terrorismo y al antisemitismo que se expandió peligrosamente en su país.

Llega a las urnas, además, salpicado —para decirlo suavemente— por graves casos de corrupción que rozan a sus colaboradores más cercanos y a su propia familia: su esposa, Begoña Gómez, fue enviada a juicio con jurado, y su hermano David ya fue condenado. Y llega dando explicaciones por los accidentes ferroviarios que este año dejaron más de 100 muertos. Mientras tanto, la derecha no dejó de golpearlo en el flanco que más rédito le dio: lo que considera una política migratoria descontrolada. Las imágenes de más de 70.000 personas cruzando desde Marruecos a Ceuta en julio lo dejaron muy expuesto.

Sánchez apuesta fuerte

En ese escenario, Sánchez decidió a principios de octubre adelantar las elecciones. El detonante fue la crisis de los desahucios, con Maricarmen —una mujer de 87 años desalojada en Madrid— como símbolo. El Congreso tumbó los dos decretos de vivienda del Gobierno con los votos del PP, Vox y Junts, el partido catalán que en 2023 le había abierto la puerta para seguir en el poder a cambio de un pacto polémico. La derrota expuso su fragilidad y Sánchez salió a intentar revertir lo que vienen marcando desde hace meses casi todas las encuestas: que el PP de Feijóo vuelva al gobierno de la mano de Vox. La extrema derecha está a un paso de su objetivo de cogobernar España, y su influencia dependerá de los escaños que consiga, que según los sondeos serán muchos.

Feijóo, por su parte, necesita salir primero para ponerle condiciones a Vox y, sobre todo, dejar a Sánchez lo más debilitado posible como líder de la oposición. Los debates mostraron que entre ellos la disputa política se volvió personal. La grieta española está a la vista: Sánchez por un lado, y Feijóo y Abascal por el otro, son grandes responsables de este deterioro del debate público. Las sospechas de fraude sin ninguna prueba y los discursos de odio de la derecha, junto con la estrategia habitual de Sánchez de llevar el debate al barro y sembrar miedo ante la posibilidad de un recambio político, lo muestran con crudeza.

Todo está por verse

Las últimas encuestas que se pudieron publicar muestran una recuperación de Sánchez: algún otro sondeo hasta lo ponen primero, aunque la mayoría sigue dando ventaja a Feijóo. Aun así, está muy lejos de poder formar gobierno. La poca fuerza del Frente Amplio, más a la izquierda del PSOE, y la caída de Podemos le quitan margen para repetir el milagro de 2023, cuando Sánchez, con Sumar, estaba mejor parado para sumar el respaldo de fuerzas territoriales como ERC, Junts per Catalunya, PNV, EH Bildu, BNG y Coalición Canaria sin importarle demasiado su ideología ni su pasado.

Lo que sí parece estar funcionándole es una campaña centrada en una agenda social y económica para defender derechos conseguidos, en una Europa donde el Estado de bienestar está en retirada. Por eso salir primero le serviría para varias cosas nada menores de cara a lo que viene: presentarse como el candidato más votado tras ocho años de gobierno, seguir siendo el líder indiscutido de la oposición y esperar, con la idea de volver al poder, que la primera experiencia nacional de cogobierno entre el PP y Vox colapse, en un siempre impredecible sistema parlamentario, más temprano que tarde.