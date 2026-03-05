Faustino Oro: el genio que todavía desafía al tiempo

Hay talentos precoces. Hay promesas. Y después aparecen los fenómenos que obligan a redefinir las categorías. Faustino Oro pertenece claramente a este último grupo.

Este jueves, el ajedrecista argentino de apenas 12 años perdió ante el ruso Alekséi Grebnev en la última ronda del Abierto Internacional Aeroflot de Moscú y no logró convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez. Necesitaba ganar para alcanzar la tercera norma exigida por la Federación Internacional y superar el récord del estadounidense Abhimanyu Mishra.

No ocurrió. Y, sin embargo, la historia no cambió demasiado.

Porque reducir la dimensión de Faustino Oro a una partida —incluso a la más importante de su corta carrera— sería no entender el fenómeno que representa.

Durante días, el mundo del ajedrez miró a Moscú sabiendo que un chico argentino podía romper una marca considerada casi imposible. Llegó a la última ronda con chances reales, después de dos victorias consecutivas frente a rivales de elite. Del otro lado del tablero apareció Grebnev, campeón mundial Sub-18 y uno de los jóvenes más fuertes del circuito internacional. El ajedrez, como la vida, rara vez concede finales perfectos.

La noticia no es que Faustino Oro no haya sido todavía el Gran Maestro más joven del mundo. La noticia es que, con apenas 12 años, ya obligó al ajedrez internacional a esperar su próxima oportunidad.

Pero lo verdaderamente extraordinario no es que Oro haya quedado a una partida del récord. Lo extraordinario es que haya estado ahí.

Faustino empezó a jugar durante la pandemia, en 2020, casi como un entretenimiento doméstico en un departamento del barrio porteño de San Cristóbal. Cinco años después competía de igual a igual contra grandes maestros formados durante décadas. En términos ajedrecísticos, eso sigue siendo una anomalía estadística.

El ajedrez siempre fue un territorio de maduración lenta. Bobby Fischer, Anatoly Karpov, Garry Kasparov, entre otros, fueron prodigios, pero todos atravesaron procesos largos antes de dominar la elite mundial. Oro rompió esa lógica: avanzó cada escalón del sistema internacional a una velocidad inédita.

Fue el más joven en alcanzar los 2300, los 2400 y los 2500 puntos Elo. Se convirtió en Maestro Internacional antes que cualquier jugador en la historia. Y ahora estuvo a una sola victoria de quebrar el último límite simbólico del ajedrez moderno.

Que no haya ocurrido todavía no invalida nada. En realidad, lo vuelve más humano.

Porque el ajedrez también enseña algo que las estadísticas no registran: los grandes recorridos casi nunca son lineales. Incluso los genios necesitan derrotas para construir su historia.

El fenómeno Oro tampoco puede explicarse únicamente desde el talento individual. Representa un cambio generacional. Pertenece a la llamada generación Alfa: chicos que crecieron aprendiendo en entornos digitales, jugando miles de partidas online, analizando posiciones con inteligencia artificial y absorbiendo información a una velocidad inédita.

El ajedrez dejó de ser un aprendizaje lento y solitario para convertirse en un laboratorio global permanente. Oro es hijo de ese nuevo ecosistema.

Pero hay algo más difícil de medir: la naturalidad. Juega sin miedo. Pierde y vuelve a atacar. No parece cargar el peso simbólico que antes acompañaba a los prodigios. Para él, enfrentarse a un gran maestro no es un acontecimiento extraordinario; es simplemente otra partida.

Y quizás ahí esté la clave.

La derrota ante Grebnev no cerró una historia. Apenas la postergó.

Y cuando alguien juega con el tiempo a favor, el resultado de una partida nunca es el final del juego